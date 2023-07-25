台版ICS！准保險業用15年降台股部位 緩衝期亞洲最長

金管會宣布接軌ICS「在地化、過渡化」2大寬容措施，一、在地化：政策性公建計算風險性資本時，維持5年不變，台股和不動產各拉高到35%及15%，引導資金撤出股房市、往公建走；二、給15年過渡化，從2026年接軌後再加15年，即2041年才會完全接軌，堪稱亞洲國家最長，拉長業者賣股、賣樓時間，降市場衝擊。

目前保險業投資台股、不動產風險係數，各是21.65%和7.81%，15年後要各拉高到35%和15%，平均每年各需計提風險資本0.89、及0.47個百分點。

風險係數愈高、業者要計提風險資本就愈多，在不增資情況下，業者只能逐年減降台股和不動產投資部位。市場預料，業者將轉抱高配息股票為主，減少「短沖套利」的資本利得，過去賣股、大補獲利恐消失。

保險局副局長蔡火炎坦言，股票和不動產投資都非保險業配置的核心資產，而是以增加收益為目的，業者的資產配置，應該要慢慢往資產、負債（保單）匹配做調整。

所謂「資產、負債要匹配」，如壽險業都賣20年長天期保單，資產（投資）也需以長期固定收益資產，如政府公債、公司債或金融債等「適格資產」，無法與負債（保單）匹配者，如股票、不動產就屬「非適格」，不會計入自有資本。

他說，保險業投資股票，本來就需審慎，考量需給業者一段調整期，參採產壽險公會建議，給15年過渡調整期。

目前韓國接軌ICS是給十年緩衝期，歐盟是16年，台版ICS給了15年，是亞洲最長。據了解，金管會還將在今年底前，針對接軌ICS2.0的資產負債相抵後的缺口，還會再給業者另外緩衝期。

為讓保險業順利導入ICS 2.0，金管會宣布「在地化」和「過渡化」兩項監理寬容措施，其中政策性公建是唯一維持前5年風險係數不變者。目前是1.28%。

蔡火炎坦言，保險資金是具有社會公共性，引導資金投資公建，可促進社會發展，因此前五年維持既有風險係數，之後10年則會同樣採平均遞增方式，再另行研議在地化的風險係數。

蔡火炎也說，金管會也會在2026年起，每五年依業者實際執行情況做制度檢討外，將持續關注ICS發展和整體金融情勢變化，適時調整。