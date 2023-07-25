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改寫16個月新高…三大利多助攻 壽險業6月大賺615億元

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
受惠6月投資市場顯著回升、股息入帳高峰、台幣貶值等3大利多助攻，壽險業6月大賺615億元是16個月新高，累計前六月賺520億元、終結連五黑。（本報系資料庫）
受惠6月投資市場顯著回升、股息入帳高峰、台幣貶值等3大利多助攻，壽險業6月大賺615億元是16個月新高，累計前六月賺520億元、終結連五黑。（本報系資料庫）

受惠6月投資市場顯著回升、股息入帳高峰、台幣貶值等3大利多助攻，壽險業6月大賺615億元是16個月新高，累計前六月賺520億元、終結連五黑，保險局副局長蔡火炎說，6月獲利飆升，主因是壽險業財務投資收益大增所致。

法人也說，6~7月開始進入除權息、股息入帳旺季，且7月台幣又續貶將有匯兌利益，樂觀看待壽險業7月獲利將續維持高檔。

另一家法人也說，即便6月平均換匯避險（CS）成本約4%仍在相對高檔，但無本金遠期外匯（NDF）成本已略降到3.57%，較上季4.56%減少近1個百分點，台幣持續貶值、及準備金新制上路，讓整體壽險業提存準備金沖抵高於平均換匯避險，有助降低換匯避險成本，因此看好第3季壽險型金控獲利水準。

金管會今公布今年前6月保險業獲利、淨值和匯兌成本。

6月單月壽險業稅前盈餘615億元，轉虧為盈，改寫16個月來最佳紀錄，上一次單月獲利高峰是去年2月的924億元；累計前六月更直接翻正520億元，終結從今年來累積虧損的窘境。

蔡火炎說，6月壽險業獲利增加，主因是財務投資收益比上月增加了687億元，使5月壽險業從虧損12億元、轉虧為盈615億元。據數據顯示，6月底壽險業國內外總財務投資收益5138億元，其中國大陸外投資收益3019億元較上月暴增了1001億元。

也因全球股市齊揚、台幣貶值，讓壽險業6月底淨值2兆0498億元，這是睽違15個月後，再度站上2兆元關卡，較上月大增1222億元。

壽險業淨值回穩後，預估上半年壽險業簡單淨值比可回升到逾6%，半年報將僅剩1~2家業者恐面臨淨值3%保衛戰，大幅減輕壽險業者增資壓力。

業者也說，2023年下半年升息屆頂後，有機會讓美債殖利率走弱，當壽險業者帳上未實現損失減少、潛在資本利得增加，有助未來獲利和淨值表現。

產險業6月稅前盈餘則近腰斬到14億元，累計前六月僅賺36億元，主因是兆豐產增提逾20億元再保資產減損，拖累整體產險業獲利水準，後續需持續關注國際再保攤賠狀況。

壽險業 淨值比 產險

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