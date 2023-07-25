快訊

昔官運一路亨通…秦剛遭免職 成為中共史上任期最短的外長

不斷更新／中颱杜蘇芮來襲！北北基桃等19縣市宣布了 全台停班課資訊看這裡

陳水扁宣告「趙建銘醫師強勢回歸」 將到這裡擔任院長

台電與台積電上半年大募資 今年上半年企業募資金額創新高

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
台電帶頭衝募資，今年上半年企業募資刷新史上紀錄。本報資料照片
台電帶頭衝募資，今年上半年企業募資刷新史上紀錄。本報資料照片

證期局今日公布，今年由於上半年度大型募資案件帶動，使得不論是公開募資，或是私募金額，雙雙創下98年以來，近14年來的歷史新高紀錄，其中台電與台積電是最大功臣。

尤其台電高達1499億的普通股私募，更直接影響企業週轉金相關募資大躍進，比率較去年同期增加快5個百分點至21.47%。金管會證期局副局長張子敏說明，主要是由於台電、台積電的募資所致，但整體擴充廠房設備金額仍較去年增加，例如，台電為穩定供電建設方案的資金需求，有募1499億私募普通股，穩定供電，另外，466億為俄烏戰爭燃料成本上升，因為金額大，所以使整體營運資金佔比增加。

這也使得募資資金用途在擴充廠房的金額，雖仍較去年增加，但比率因而降至22.21%

證期局統計顯示，上半年度公開發行公司國內募資申報生效案件計有183件，金額為4,436.15億元，加上海外募資申報生效案件計2件，金額284.93億元，籌資申報生效案件總計有185件，較111年同期193件，金額3,388.06億元，件數減少4.15%，金額增加39.34%。

此外，上半年度公開發行公司辦理私募案件共48件，金額為2,163.64億元(占公私募合計金額之比重為31.43%)，較111年同期59件，金額550.69億元，件數減少18.64%，金額增加292.90%。

證期局統計，在公開募集方面，台電上半年發行3檔623億，台積電3檔600億公司債，私募方面，台電上半年辦理1499億普通股的私募，加起來就超過2700億。

此外，112年上半年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額之93.96%，海外募集金額占總募集金額之6.04%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

112年上半年度公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，以償還債款為大宗。

募資 台電

延伸閱讀

中油、台電帶頭碳捕捉封存試驗 預定114年啟動灌注

杜蘇芮來勢洶洶！台電調度逾5千人力待命 盼對「供電」影響降至最低

7年前莫蘭蒂造成屏東大停電 台電備戰路徑相似的杜蘇芮

台積電CoWoS落腳竹科銅鑼園區 鄭文燦：這兩個原則許可

相關新聞

聯準會更怕金融風暴！投顧分析師預測：最後一次升息機率高

今(25)日統一綜合證券以「FED聯準會的下一步」為主題，舉辦線上講座。統一投顧陳杰瑞證券分析師表示，以今日的數據來看，...

聯準會升息影響…美元保單買氣大減逾5成 近四年來最差

金管會保險局今公布前五月的外幣保單新契約保費收入，僅占全體新契約總保費收入的41.61%，為108年以來最差，保險局副...

日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

日圓過去半個月一路升值，日本央行月底會干預？換日圓還是時候嗎？

違反香港國安法台灣帳戶恐遭凍結？星展銀駁：不實謠言

關於有民眾於社群媒體張貼，關於若違反香港國安法，在台灣之銀行帳戶將會遭到凍結一事，星展銀行（台灣）今（25）日指出為不實...

高齡化時代來臨 如何透過保險保障高齡經濟？

在協助民眾保險諮詢的過程中，發現愈來愈多的銀髮樂齡族來諮詢。

台電與台積電上半年大募資 今年上半年企業募資金額創新高

證期局今日公布，今年由於上半年度大型募資案件帶動，使得不論是公開募資，或是私募金額，雙雙創下98年以來，近14年來的歷史...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦