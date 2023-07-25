台電與台積電上半年大募資 今年上半年企業募資金額創新高

證期局今日公布，今年由於上半年度大型募資案件帶動，使得不論是公開募資，或是私募金額，雙雙創下98年以來，近14年來的歷史新高紀錄，其中台電與台積電是最大功臣。

尤其台電高達1499億的普通股私募，更直接影響企業週轉金相關募資大躍進，比率較去年同期增加快5個百分點至21.47%。金管會證期局副局長張子敏說明，主要是由於台電、台積電的募資所致，但整體擴充廠房設備金額仍較去年增加，例如，台電為穩定供電建設方案的資金需求，有募1499億私募普通股，穩定供電，另外，466億為俄烏戰爭燃料成本上升，因為金額大，所以使整體營運資金佔比增加。

這也使得募資資金用途在擴充廠房的金額，雖仍較去年增加，但比率因而降至22.21%

證期局統計顯示，上半年度公開發行公司國內募資申報生效案件計有183件，金額為4,436.15億元，加上海外募資申報生效案件計2件，金額284.93億元，籌資申報生效案件總計有185件，較111年同期193件，金額3,388.06億元，件數減少4.15%，金額增加39.34%。

此外，上半年度公開發行公司辦理私募案件共48件，金額為2,163.64億元(占公私募合計金額之比重為31.43%)，較111年同期59件，金額550.69億元，件數減少18.64%，金額增加292.90%。

證期局統計，在公開募集方面，台電上半年發行3檔623億，台積電3檔600億公司債，私募方面，台電上半年辦理1499億普通股的私募，加起來就超過2700億。

此外，112年上半年度公開發行公司辦理國內募集金額占總募集金額之93.96%，海外募集金額占總募集金額之6.04%，顯示企業仍以國內募集資金為主。

112年上半年度公開發行公司辦理國內現金增資及發行公司債的資金用途，以償還債款為大宗。