金融建言白皮書增列建言 金融營業稅率降至2%再度入列
112年的金融建言白皮書今曝光，金融總會召集各金融業公會進行期中討論，據了解，除了原本提出的建言內容及建議事項之外，會中兩項新建言受到矚目，一是產險公會再提出新建言，希望交通部將機車區分為「自用」及「出租營業用」兩者，並在機車險上據此有不同的費率，另一則是金融營業稅能從5%降回2%，原本今年未入列提案，但昨日會中再度入列，因此今年將有25項建言、至少40項以上具體建議作法，其他包括研議推動上市櫃股票當日沖銷證券交易稅稅率減半常態也入列。
根據產險公會提案，因為在觀光風險區的機車租賃需求，或是叫餐飲外送的機車營業用需求大增，使得比起先前機車大多為自用的情況，事故發生率大增，因此產險公會才希望能作上述的區分。
根據曝光內容，今年的金融建言白皮書，將分成「提升金融韌性與風險控管效能」、「營造金融發展環境與成長動能」、「推動數位金融發展與 資通安全」、「深化永續金融發展與社會影響」及「金融監理法規與制度調適」等五大主題。
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