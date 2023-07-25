華義拚轉型 力推遊戲平台服務

遊戲代理商華義（3086）目前正積極轉型，從純遊戲代理商，跨足遊戲平台服務，期盼透過多元發展，挹注公司未來營運成長。

華義指出，公司已計畫拓展新的業務，將運用與網銀國際聯運之經驗，以自研或取得具流量的遊戲相關平台或論壇，整合推動遊戲平台以建立新營運模式，進行業務轉型及突破。

華義進一步指出，透過新型態遊戲平台發展，將有助於擺脫目前單純代理遊戲的困境，透過合作或取得具有流量的多元遊戲平台基礎上，降低日益增加的行銷投放成本，且能有利於對接海內外遊戲廠商，做更多元的發展和嘗試。

據悉，華義的新形態遊戲平台將提供更多衍生性內容，包括影音、討論區及金流服務等。除本業遊戲代理外，華義自從2018年4月與網銀國際合作以來，積極進行IP授權代理並合作企劃開發星城平台的聯運項目，目前雙方合作關係密切。

華義今年上半年營收6,315萬元，年減23.7%，今年首季每股虧損0.07元，較去年同期每股純益0.39元，由盈轉虧。