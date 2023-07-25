金總發布金融建言白皮書 五大主題、23項建言曝光

金融總會今日發布112年金融建言白皮書。金融總會今天召集各金融業公會進行期中討論，根據曝光內容，此次分成「提升金融 韌性與風險控管效能」、「營造金融發展環境與成長動能」、「推動數位金融發展與資通安全」、「深化永續金融發展與社會影響」及「金融監理法規與制度調適」等 五大主題，共計提出23項建言議題、36則具體建議作法。

金融建言白皮書今年所提出的各項建言內容分述如下。其中，強化金融韌性與風險管理效能所提出的建議，包括：1、修訂「證券交易法第43條之一第一項取得股份申報辦法」，針對 保險業等專業機構投資人之申報公告方式與頻率，借鏡美國立法例之 簡化申報公告程序，訂定配套規定；2、研修金管證券字第 10703209011 號函令有關證券商投資私募股權基金 比例限額之計算方式；3、雲端為世界潮流所趨，宜有明確監理指引作為業者遵循依據；4、參酌國際趨勢發展並配合政府永續金融政策推動，建議推動公開發行 公司納入永續報告書編製之內部控制流程及內部稽核計畫，強化永續 資訊管理及揭露之品質。

在營造金融發展環境與成長動能包括：1、儘速推動掛牌商品多元化及開放證券商發行外幣計價結構型債券；2、建立台灣個人投資儲蓄帳戶機制（TISA）；3、將期貨業納入與銀行業、證券業、保險業等金融機構合作推廣他業商 品或提供相關服務之規範範圍；4、開放投信基金運用境外NDF（無本金交割遠期外匯）辦理新台幣匯率避險操作。

在推動數位金融發展與資通安全方面包括：1、金融機構推動房貸業務數位化進程，亟需相關部門協助調整相關規範；2、主管機關洽請交通部所屬之中華郵政公司參加財金公司之「跨行金融帳戶資訊核驗」無卡核驗機制；3、推動金融機構與金融科技新創概念性驗證（PoC）服務合作契約參考範例；4、建構金融機構間共通之生物識別辨識率標準或準則。

在深化永續金融發展與社會影響則包括：1、開放信託業辦理「員工持股信託」業務時，若員工服務之公司非屬股 票上市櫃公司時，得將信託資金購買集團內任一上市櫃公司所發行之單一公司股票；2、台灣期貨交易所研擬發展自有碳權期貨商品，並建請主管機關研議開 放國外碳權期貨及碳權期貨 ETF；3、為健全我國因應氣候變遷應運而生的金融產品市場，協助落實2050淨零排放目標，建請政府加速確立碳資產相關會計準則及稅法規範， 並建置碳排資料庫，作為金融業範疇三碳排管理之準據；4、發行人募集有價證券向認股人或應募人交付公開說明書，得以於公開資訊觀測站公告為之，以響應節能減碳，落實永續；5、提供推動綠色金融相關活動機制，打造綠色消費生態系，加速推動淨零產業轉型。

在金融監理法規與制度調適面向包括：1、修正「預售屋買賣定型化契約增列履約保證機制『不動產開發信託』、 『價金信託』補充說明」、「預售屋買賣定型化契約應記載及不得記 載事項」及「預售屋買賣定型化契約範本」相關規定，以提升預售屋 履約擔保機制中信託機制之保障功能，維護消費者權益；2、現行境外結構型商品之銷售，如對象為非專業投資人，須送所屬同業 公會審查，惟市場變化快速恐難即時提供適合之境外結構型商品予非 專業投資人，建議開放保本型境外結構型商品，得由業者審查通過後 即可銷售；3、有關111年度防疫險評議案件，以特定類型評議案件計件收取服務；4、導引保險業資金投入社會福利事業及綠色金融領域，創造政府、社會 及業者三贏局面.；5、回歸印花稅之銀錢收據課稅範圍，銀行業專屬本業收入未書立銀錢收 據時免徵印花稅；6、研議推動上市櫃股票當日沖銷證券交易稅稅率減半常態。