快訊

中颱杜蘇芮逼近增強變胖！下午2時30發布陸上警報

新北長照悲劇！淡水男猝死家中將近1周 臥床老母恐數日未進食

大陸網紅馮提莫罹甲狀腺癌 醫曝徵兆：除了沙啞還有「它」

違反國安法外銀可凍結台灣帳戶？金管會說話了

經濟日報／ 記者廖珮君／即時報導

立法委員林楚茵今天在臉書上公布一則網傳訊息，台灣民眾一旦違反國安法，「星展銀行可以請香港政府凍結台灣的帳戶。」不過林楚茵已在第一時間詢問金管會，並要求政府及星展銀行澄清，避免國人不必要恐慌。

金管會則立即澄清，指出近期網路流傳，有民眾接獲銀行通知，若違反香港國安法，在我國銀行的帳戶會遭凍結。金管會強調，上述訊息是假訊息，並可能是詐騙集團的詐騙手法，請民眾不要受騙。

金管會表示，國內銀行不會任意凍結客戶帳戶，如有必要，必須依據我國法規，才會停止帳戶全部或一部分的功能，不會依據國外的規定辦理。民眾如接獲以銀行人員名義告知上開訊息時，請提高警覺，並小心避免落入不法集團的詐騙圈套。

林楚茵則表示，她在第一時間詢問金管會，金管會回覆「香港和台灣屬於不同司法管轄權」，台灣不屬於中國，跟香港是不同國家，所以香港國安法的域外效力不及於台灣。除非香港向台灣請求司法互助，台灣政府才會凍結在台銀行帳戶。

金管會 香港 詐騙集團

延伸閱讀

民進黨：民眾黨攻擊前瞻 抹煞中央地方努力建設

韓侯批貪汙腐敗 民進黨：國民黨貪腐歷史罄竹難書

幕後／湧言會宴請蘇系解心結 張宏陸妙回「剛好碰到」

批做賊喊抓賊 林為洲：放寬殺警案的就是民進黨

相關新聞

台股表現帶動匯市 新台幣升1.9分 暫收31.333元

台股上漲，帶動國內匯市回溫，今（25）日新台幣對美元匯率開在31.34元，盤中持續震盪，最高升至31.316元，升3.6...

日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

日圓過去半個月一路升值，日本央行月底會干預？換日圓還是時候嗎？

金控董事長遭冒名再一人 兆豐董事長雷仲達被詐團冒開臉書專頁

詐騙猖獗，又多了一家金控董事長遭冒名。兆豐銀行今日在社群平台刊登啟事，強調日前接獲不明人士冒用董座雷仲達名義開設臉書粉絲...

富邦華一銀青年暑期實習計畫 60位台灣大學生將在大陸城市實習

富邦金控旗下富邦華一銀行自2017年起每年暑期皆提供台灣學子至大陸實習之機會，讓台灣大學生有機會搶先體驗大陸金融實務。此...

凍結帳戶成為詐團新手法 金管會呼籲民眾不要上當

凍結帳戶成為詐團新手法，金管會呼籲民眾不要上當。金管會今天特別發出公開聲明指出，近期網路流傳有民眾接獲銀行通知，若違反香...

北富銀「奈米存」美元定存利率最高4.58% 新戶再享台幣活存最高2.5%

台北富邦銀行今（25）日公布最新「奈米存」數位存款帳戶統計，今年截至6月底，全行新開戶數較去年同期成長達158%，存款量...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦