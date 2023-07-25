違反國安法外銀可凍結台灣帳戶？金管會說話了

立法委員林楚茵今天在臉書上公布一則網傳訊息，台灣民眾一旦違反國安法，「星展銀行可以請香港政府凍結台灣的帳戶。」不過林楚茵已在第一時間詢問金管會，並要求政府及星展銀行澄清，避免國人不必要恐慌。

金管會則立即澄清，指出近期網路流傳，有民眾接獲銀行通知，若違反香港國安法，在我國銀行的帳戶會遭凍結。金管會強調，上述訊息是假訊息，並可能是詐騙集團的詐騙手法，請民眾不要受騙。

金管會表示，國內銀行不會任意凍結客戶帳戶，如有必要，必須依據我國法規，才會停止帳戶全部或一部分的功能，不會依據國外的規定辦理。民眾如接獲以銀行人員名義告知上開訊息時，請提高警覺，並小心避免落入不法集團的詐騙圈套。

林楚茵則表示，她在第一時間詢問金管會，金管會回覆「香港和台灣屬於不同司法管轄權」，台灣不屬於中國，跟香港是不同國家，所以香港國安法的域外效力不及於台灣。除非香港向台灣請求司法互助，台灣政府才會凍結在台銀行帳戶。