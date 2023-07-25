北富銀「奈米存」美元定存利率最高4.58% 新戶再享台幣活存最高2.5%

台北富邦銀行今（25）日公布最新「奈米存」數位存款帳戶統計，今年截至6月底，全行新開戶數較去年同期成長達158%，存款量增加206%，顯示國人對數位存款帳戶的接受度已越來越高。為回饋客戶支持並鼓勵民眾加入數存行列，北富銀特別為「奈米存」推出一系列優惠活動，包含台外幣活儲優利、跨行提款轉帳免手續費及卡友加碼回饋等多項優惠，邀請全民一起體驗「奈米存」的靈活快捷。

北富銀表示，「奈米存」最大的優點就是快速方便，只要用手機就可隨時隨地辦理開戶、存款、換匯等多項金融業務，不用特別出門到銀行排隊等候，省時又省心。此外，「奈米存」除了提供台外幣轉帳、繳費、活存、定存等功能外，還整合了基金信託業務，透過「奈米存」，卡友可以輕鬆設定卡費自動扣繳，不怕忘記繳費影響信用；投資人能隨時進行投資配置，靈活達成財富累積目標；父母還可以為年滿7歲以上的小朋友開立數存帳戶，帶領孩子練習儲蓄、記帳及金錢管理，樹立正確金錢觀，可說是現代人進行財務管理的好幫手。

為鼓勵民眾善用數存帳戶，「奈米存」同步推出多項優惠活動。在存款利率部分，7/1至12/31期間，新開立「奈米存」帳戶可享有180天台幣活儲最高2.5%、美元活存3.4%起優惠利率；8月底前若至行動銀行美元優利專區承作定存，不分新舊戶均可享有美元最高4.58%定存優利。另外12/31前，「奈米存」不分新舊戶均可享有跨行提款每月5次、跨行轉帳每月10次免手續費優惠，透過轉帳實現無現金生活。

如果是富邦J卡卡友，7/1至12/31期間，以J Points卡綁定「奈米存」自動扣繳信用卡費，可享國內消費0.7%加碼回饋，與卡片原本提供的1%基本回饋合計，最高可享1.7%回饋，相當實惠；自即日起至9/30，富邦信用卡新戶線上申辦J卡並設定「富邦奈米存」帳戶代扣繳信用卡款，另可享最高50%刷卡金回饋(註1)。若為台灣大哥大Open Possible聯名卡卡友，綁定「奈米存」帳戶自動扣繳信用卡費，可享指定通路回饋加碼0.5%回饋。

此外，不少民眾以為數存帳戶只能透過網路使用，北富銀說明，數存帳戶只是沒有實體存摺，但還是可以同步申辦實體金融卡，透過ATM存提現金或透過網路及行動銀行進行帳戶交易。即日起至12/31止，「奈米存」新戶申辦富邦Visa簽帳金融卡，綁定指定行動支付首刷滿200元，享LINE Points 100點抵用券。