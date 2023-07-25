OTP驗證失靈？ 銀行將增加門號核對阻詐國際行動支付盜刷

信用卡盜刷愈來愈多，連OTP密碼驗證都不見得萬無一失，兆豐銀今日即指出，對於使用如Apple Pay等國際行動支付的綁卡消費，將核驗綁定國際行動支付的手機門號與留存在銀行的手機資訊是否一致，而非僅以OTP密碼驗證，一旦發現不符，將以人工核身方式來為卡友啟用綁定、阻詐。

兆豐銀在一個月前成立「24小時信用卡防詐專責小組」，一個月以來統計已成功為遭盜刷卡友守住高達96%可用餘額資產，近期不僅在查獲詐欺率、可用餘額皆為Trace系統發卡銀行第一，偵測率也名列前茅。

對於信用卡阻詐機制，兆豐銀說明，除了透過預警小組全天候監控，對於民眾最易受騙的簡訊攻擊，兆豐銀行也規劃前、中、後共三階段阻詐機制，其中，「事前」部份，重點在於核驗綁定國際行動支付的手機門號與留存在銀行的手機資訊是否一致，而非僅以OTP密碼驗證，一旦發現不符，將以人工核身方式來為卡友啟用綁定。

「事中」部分，一旦綁定完成就會發送簡訊跟EMAIL通知卡友；「事後」也會在卡友消費完成後發送交易簡訊或LINE BC通知，對於高風險的店家也會進行控管，一旦出現短時間密集性的國際行動支付交易，就會進行控管或阻擋，以防止詐騙集團盜刷成功。

為讓持卡人能夠安全放心刷卡交易，兆豐銀特別成立上述小組，對異常情境進行管制，對於近期許多民眾誤點不明連結遭詐騙的國際行動支付盜刷類型，兆豐銀行也設立阻詐管制措施，依據偽冒交易樣態，滾動式調整預警系統的監控條件，

兆豐銀以日前接獲卡友來電為例，持卡人表示收到中華電信點數到期通知簡訊，在點選網址輸入信用卡資料後，卻遲遲沒收到成功訊息，客服人員驚覺有異，第一時間立刻為持卡人控管信用卡，而非僅請客戶另行聯繫中華電信，後續果然發現有不明人士申請綁定Apple Pay，進而成功阻詐，攔截了詐騙集團盜刷，保全客戶資產免受損失。

兆豐銀也是北富銀所統籌的「鷹眼防詐聯盟」成員，兆豐銀指出，由於詐騙情境一日數變，過去發卡行對風險的認知也須與時俱進調整，以往銀行單兵作戰的方式，已不如各家銀行間隨時交流、互通有無，兆豐銀行特地加入以 AI 技術提早識別可疑帳戶，將阻詐由臨櫃擴展至網行銀及ATM等通路，未來也將與聯盟中各家金融機構攜手，以科技賦能推動金融安全，協助客戶保全資產。