政院拍板 董瑞斌接合庫金董座 林衍茂升銀行董事長

知情人士透露，行政院已拍板合庫金控高層人事，合庫金董事長將由董瑞斌出任，合庫銀董事長則由合庫銀總經理林衍茂升任；這也是繼台灣金控之後，第二家公股金控及銀行董事長採取分立，而政院做此人事安排主要是參酌多數民營金控的作法。

據了解，行政院長陳建仁昨天召見中山金融管理學院長董瑞斌與合庫銀行總經理林衍茂，後續的相關人事程序最快可望在八月中旬之前完成。

知情人士透露，董瑞斌一直是政院與財政部鎖定接任合庫金董事長的第一人選，但董瑞斌對於中山大學管理學院的事務一直認真專注，儘管副閣揆鄭文燦先前數度勸進他回到公股體系，但他一直表達希望能繼續留在國際金融管理學院。如今董瑞斌願意回到公股體系，是因為合庫金前董座林謙浩走得突然，府院也希望有足夠輩分的人物來接掌合庫金，在政院數度邀請之下他才點頭。

合庫銀總經理林衍茂則一路從基層作起，當過海外、國內授信業務主管，實務歷練豐富，政院認為他是升任銀行董事長的合適人選。

董瑞斌早年當過台經院金融所所長，也擔任高雄財政局長，並出任高雄銀行董事長展開金融職涯，之後曾任兆豐金總經理、第一金總經理、中央存款保險董座，並擔任第一金、第一銀董事長，但三年多前無預警被前閣揆蘇貞昌換掉，不少人為他抱屈，如今他擔任合庫金董事長，業界看好他「重出江湖」。