約定轉帳限額調高 啟動專案金檢

考量和約定轉帳限額調高相關的非法金流問題日益嚴重，據了解，金管會近來已啟動專案金檢，鎖定銀行在約定轉帳限額調高的把關機制與風控措施是否到位。

金融圈人士指出，金管會近日除展開對各大銀行例行金檢，也同步對多家銀行針對約定轉帳限額調高，啟動專案金檢。而相較於約定轉帳金額調高的上限，金管會專案金檢更關注銀行是否隨便放行調高約定轉帳的限額，卻未同步了解客戶調高約轉限額的動機，或調高約轉限額時缺乏直接由分行主管審核的複核機制。

金管會這次專案金檢的對象除了民營銀行，也包括多家公股銀行。相關人士指出，金管會先鎖定存款帳戶、分行較多的大型銀行，後續將擴大到中小型銀行。至於會啟動這次的專案金檢，則是因為近一個多月來，陸續發生與調高約定轉帳限額有關的銀行分行經理、行員的舞弊事件，讓金管會評估有必要針對國銀展開全面性盤查。

金管會嚴令銀行必須對約定轉帳限額調高特別把關，防止人頭戶輕易匯出大筆資金，據了解，愈來愈多銀行已全面緊縮調高約定轉帳限額的相關規定，其中部分銀行準備在內規明訂，若客戶為新戶，則在半年或三個月內，不允許調高約定轉帳的限額。除此之外，也有銀行把約定轉帳上限調高的權限，直接收回由分行的副理、經理才能准駁，臨櫃行員沒有准駁的權力。

國銀高層指出，會把准駁權從臨櫃行員收回，是因雖然分行都有抽號碼牌機制，透過「隨機配對」方式，避免和不法集團勾結的行員可直接幫其調高約轉限額，但這種方式仍有盲點，「人頭戶抽到號碼牌後，可找理由放棄重新抽號，然後以『過號』為理由，讓特定行員承作業務」。

銀行主管表示，目前銀行員為客戶開立網銀時，約定轉帳單次上限金額兩百萬元、單日的金額上限三百萬元，幾乎已經是全體銀行的公定版本，但重點在於其後客戶向銀行申請提高限額的部分，大部分公股銀行限額訂在五百萬元左右，許多民營銀行則訂在兩千萬至五千萬元不等，金管會雖未硬性要求一定要調降限額，但會要求銀行在調高之前必須先問清楚調高原因，以及是否認識收款人、限額調高的時候複核的層級有多高等。