零碳經濟新階段 期交所推展永續金融

隨著零碳經濟新階段揭開序幕，臺灣期貨交易所為響應金管會公司治理 3.0-永續發展藍圖，持續提升企業永續發展與公司治理，參加由行政院國家永續發展委員會指導，台灣永續能源基金會主辦的2023 亞太永續高峰會，7月21日（周五）至23日（周日）在台北世界貿易中心展覽大樓（世貿一館）熱鬧登場，展示期交所永續金融推展成果。

期交所參展首日（21日），總統府資政暨台灣金控董事長沈榮津蒞臨活動攤位參觀，由期交所董事長吳自心接待參觀。期交所活動攤位內容十分豐富，現場展示期貨市場ESG資訊平台操作，平台依三大面向（期貨商品、期貨業者、期貨交易所）分區揭露ESG相關資訊，整合期貨市場ESG相關資訊，有利於交易人一站式完整查詢。

此外還有許多豐富主題展示，包含環境永續綠色金融行動節能減碳主要措施、綠色採購及供應商永續發展政策等成果；社會永續涵蓋期交所自2015年起邀請周邊金融機構辦理的金融有愛-食（實）物銀行聯合捐贈活動，採購物資將愛心對準弱勢缺口，八年來累計捐贈金額已突破4億1千2百萬元。其他公益活動還包含醫療長照、學生教育、偏鄉關懷及協助弱勢「終生照護」等社會關懷作為；於良好公司治理則有期交所與期貨業者的企業社會責任報告書、對期貨商發布的公司治理守則等項目。

同時，期交所因應全球永續投資發展趨勢，2020年6月推出FTSE4GOOD 臺灣指數公司臺灣永續指數期貨，以臺灣永續指數為標的，為國內首檔結合 ESG與財務指標（ROE）篩選的投資型 ESG 指標。臺灣永續指數期貨表彰臺灣符合ESG 標準的上市公司績效，且編製方式符合 IOSCO Principles，具國際公信力，更能吸引國內外永續投資的機構投資人共同參與，可提供永續投資交易人更多交易管道。