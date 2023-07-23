想繼續擁抱大戶？3銀行財管續牌 金管會給4大去留關鍵

金管會將在2023年6月重新考核銀行承辦富豪戶財管業務，首批包括中國信託商銀、兆豐銀和上海商銀（5876）這3家銀行，已遞件申請「財管2.0執照續牌」，金管會已提出四大考核重點，其中這3家銀行是否積極推動中小企業主財富傳承規劃，將是審查關鍵。

依「銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務管理辦法」，金管會審查「續牌」有五大審核要件，銀行局副局長童政彰說，將有四大考核重點。

一、業務辦理成果、規模和效益，主要將檢視3家銀行推動業務升級、和轉型成果，例如是對投資組合做服務基礎者，會觀察投資組合評價和風險管理。

二、金融商品投資以外的服務，包括財富傳承規劃或家族信託，金管會將要求3家銀行提出量化指標與質化內容。

童政彰說，金管會觀察一些中小企業殷實戶，對財富觀念並非是快速成長型的投資，反更專注財產保值、傳承和企業精神傳承，甚至是發展慈善志業，因此這塊會請3家銀行提供質化內容，說明辦理情況、銀行專業或跨領域情況。

三、提供高資產客戶服務、或與銀行管理中，是否有推動或加強數位化。四、3家銀行辦理高資產業務中，是否有提供一個全方位解決方案（total solution）給客戶。

金融機構過往辦理財富管理業務，就如同經營社區游泳池，僅提供固定幾項設施給客戶、客戶也多是附近居民，童政彰說，核准各銀行開辦高資產客戶業務，期待各銀行可逐步升級到濱海渡假村，一站式滿足客戶所有需求。