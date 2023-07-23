快訊

高息時代…富豪戶最愛什麼？不只存款 這2商品躍主流

每天逾12小時集訓！建中樂旗聯隊傳捷報 奪世界亞軍興奮尖叫

杜蘇芮轉中颱「最新路徑往南偏」 氣象局估這地登陸機率高

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想繼續擁抱大戶？3銀行財管續牌 金管會給4大去留關鍵

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

金管會將在2023年6月重新考核銀行承辦富豪戶財管業務，首批包括中國信託商銀、兆豐銀和上海商銀（5876）這3家銀行，已遞件申請「財管2.0執照續牌」，金管會已提出四大考核重點，其中這3家銀行是否積極推動中小企業主財富傳承規劃，將是審查關鍵。

依「銀行辦理高資產客戶適用的金融商品及服務管理辦法」，金管會審查「續牌」有五大審核要件，銀行局副局長童政彰說，將有四大考核重點。

一、業務辦理成果、規模和效益，主要將檢視3家銀行推動業務升級、和轉型成果，例如是對投資組合做服務基礎者，會觀察投資組合評價和風險管理。

二、金融商品投資以外的服務，包括財富傳承規劃或家族信託，金管會將要求3家銀行提出量化指標與質化內容。

童政彰說，金管會觀察一些中小企業殷實戶，對財富觀念並非是快速成長型的投資，反更專注財產保值、傳承和企業精神傳承，甚至是發展慈善志業，因此這塊會請3家銀行提供質化內容，說明辦理情況、銀行專業或跨領域情況。

三、提供高資產客戶服務、或與銀行管理中，是否有推動或加強數位化。四、3家銀行辦理高資產業務中，是否有提供一個全方位解決方案（total solution）給客戶。

金融機構過往辦理財富管理業務，就如同經營社區游泳池，僅提供固定幾項設施給客戶、客戶也多是附近居民，童政彰說，核准各銀行開辦高資產客戶業務，期待各銀行可逐步升級到濱海渡假村，一站式滿足客戶所有需求。

金管會

延伸閱讀

9銀行富豪戶資產探7000億元 還有2家要加入混戰

誰「對客戶最差」？ 21家金融業被金管會盯上

台股今重挫逾百點 金管會晚間信心喊話：關注國際情勢

國銀前五月大賺2,038億續飆新高 但這項收益已現疲態

相關新聞

高息時代…富豪戶最愛什麼？不只存款 這2商品躍主流

美國升息屆頂並將維持高利率到2024年，高息時代下，富豪戶資產配置版圖料將再現挪移。據金管會6月底統計，9家銀行開辦高端...

9銀行富豪戶資產探7000億元 還有2家要加入混戰

據金管會6月底統計，9家銀行開辦高資產客戶數5448人，管理資產規模6850億元，月增7.7%，較上月兩位數成長已趨緩。...

想繼續擁抱大戶？3銀行財管續牌 金管會給4大去留關鍵

金管會將在2023年6月重新考核銀行承辦富豪戶財管業務，首批包括中國信託商銀、兆豐銀和上海商銀（5876）這3家銀行，已...

5月信用卡簽帳金額成長36%

金管會公布5月信用卡簽帳金額3,507億元，較4月增617億元，年增36%；前五月累計刷出1兆5,724億元，比去年同期...

外資股東擔保 影響離岸風電聯貸成敗

政府各大重要產業政策中，最「吸金」的就屬離岸風電產業聯貸，由於離岸風電工程涉及海事工程，因此複雜度和難度遠比陸岸風電大，...

離岸風電融資 8行庫解危

離岸風電產業近幾個月一直籠罩在低氣壓，近期終於傳出好消息，據金融圈知情人士透露，丹麥最大的離岸風電公司沃旭，在中國信託出...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦