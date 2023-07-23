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外資股東擔保 影響離岸風電聯貸成敗

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片
離岸風電示意圖。圖／聯合報系資料照片

政府各大重要產業政策中，最「吸金」的就屬離岸風電產業聯貸，由於離岸風電工程涉及海事工程，因此複雜度和難度遠比陸岸風電大，更不用說太陽能電廠是再生能源裡難度亦高的工程，因此近三年來，台灣離岸風電聯貸案總量，包括允能（前達德能源）、中能、沃旭、CIP等國銀已完成的離岸風電聯貸案，規模合計近三千億，目前包括沃旭、海龍等離岸風電聯貸案，合計業主開出的規模總計也在兩千五百億左右。

但同樣是離岸風電聯貸案，國銀捧場的程度卻有所不同。

其中八大行庫在選案態度最明確，都「團進團出」，對於中鋼所發起的中能四百五十二億聯貸，還有沃旭的兩百五十億聯貸案，八大行庫全數到齊，但對允能風場上千億聯貸，還有先前籌組超過大半年之久的海龍一千三百多億的聯貸則集體缺席。

為什麼對不同的離岸風電聯貸案，態度落差如此之大？一家大型行庫主管指出，重點在於外資股東擔保問題。

大型行庫主管私下無奈地指出，離岸風電是重要國家政策，身為公股銀行只要能支持一定都會，但這種數百億、上千億資金倘若被倒帳，公股銀行被究責「又是一場腥風血雨！」所以金融圈內擔任這類案子財顧的外資或大型民營銀行，雖經常以「專案融資」美名牽成離岸風電聯貸案，但公股銀行都會直接切入最現實問題：「擔保性高不高？」

尤其是專案融資還款來源，依賴的是後續「購售電合約」把發電量變現，但台灣因三年多的新冠疫情阻絕外籍工程師來台，發生諸如雇不到工程船等問題，此外先前市場也傳出允能風場在海事工程上數次「滑樁」，致使要修改工程規格，這些台灣「專案融資」面臨的變數，也使行庫更需要「擔保」，所以當沃旭母公司直接願意出面作保，或中鋼在作中能風場聯貸案時直接簽署白紙黑字切結書，承諾不會移轉股權，對銀行團而言，就提供相較其他聯貸案更強大的參加誘因。

主管 外資 疫情

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