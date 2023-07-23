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離岸風電融資 8行庫解危

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導
台灣離岸風電產業融資出現曙光，金融圈人士透露，銀行團對支持離岸風電產業漸趨積極。記者曾學仁／攝影
台灣離岸風電產業融資出現曙光，金融圈人士透露，銀行團對支持離岸風電產業漸趨積極。記者曾學仁／攝影

離岸風電產業近幾個月一直籠罩在低氣壓，近期終於傳出好消息，據金融圈知情人士透露，丹麥最大的離岸風電公司沃旭，在中國信託出任財顧牽成之下，將由台銀出任管理銀行，出面向金融圈籌組二百五十億的聯貸案，該案預計八月完成簽約，目前已知除民營銀行之外，八大公股行庫幾乎將全數參加。

允能風場、海龍等離岸風電聯貸案，近來因為原始股東股權頻繁移轉、海事工程缺工、施工時數次滑樁等問題頻傳，使國銀對離岸風電聯貸信心動搖，甚至多數銀行不敢再貸款，但如今沃旭聯貸案登場，可說為離岸風電產業工程的融資危機帶來曙光。

沃旭離岸風電計畫的另一題材，就是對台積電的綠電供應；參貸銀行指出，沃旭已在二○二○年七月和台積電簽訂史上規模最大的再生能源企業購售電合約，後續長達二十年時間，沃旭的大彰化西南風場二階和西北離岸風場的九百二十ＭＷ發電，全部賣給台積電，讓銀行相信能有穩定的還款來源。

據透露，沃旭後面還有七百億聯貸案準備募集，若後續新七百億聯貸案發動籌組，將是今年離岸風電最大一起聯貸，現只欠東風。沃旭將引進新股東加入經濟部先前核准的三大離岸風電專案，倘若新股東入股計畫拍板定案，接下來也將由國內金融業者透過聯貸案方式供應資金，將是台灣離岸風電產業專案融資發展以來，首件透過聯貸案引進海外新股東的個案。

「大彰化離岸風電計畫」包括東北、西北、東南、西南四個風場開發案。相關人士解釋，此次聯貸募資二百五十億的沃旭離岸風電計畫，主要和大彰化東南及大彰化西南的風電計畫相關。大彰化東南計畫除了沃旭，其他主要股東還包括加拿大魁北克退休金管理機構ＣＤＰＱ、還有國泰金控旗下的「國泰永續私募股權基金」，是傾外資與本國之力投資的計畫，預計供電六百○五點二ＭＷ。

而大彰化西南的風電開發計畫，還有之後的大彰化西北計畫，均由沃旭為單一股東，其中，大彰化西南開發計畫分兩個階段供電，第一階段、第二階段在透過競價之後，沃旭承諾分別供電二九四點八ＭＷ、三三七點一ＭＷ，而大彰化西北計畫則將供電五八二點九ＭＷ。

對於沃旭聯貸案，聯貸銀行團參貸銀行指出，根據沃旭所提出最新的營運計畫書，大彰化東南風場和大彰化西南風場一階項目，共九百ＭＷ的電網併網裝置容量，目標是拚二○二三年商轉。

彰化 台積電 再生能源

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