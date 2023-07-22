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中國信託拿下亞太暨台灣永續行動獎、台北金鵰微電影展

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
傳遞臺灣良善價值，中信金控以4部紀錄片勇奪「2023第七屆台北金鵰微電影展」之「最佳社會共融獎」等5項大獎，中信銀行國際事務最高顧問暨中信文教基金會董事長馮寄台（右）、台灣彩券總經理謝志宏（左）出席領獎。／圖：中信金控提供
傳遞臺灣良善價值，中信金控以4部紀錄片勇奪「2023第七屆台北金鵰微電影展」之「最佳社會共融獎」等5項大獎，中信銀行國際事務最高顧問暨中信文教基金會董事長馮寄台（右）、台灣彩券總經理謝志宏（左）出席領獎。／圖：中信金控提供

中信金今日指出，旗下子公司中信銀、台灣人壽已因先前多項以永續發展為概念、深獲好評的專案，奪得「2023 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」4項金獎及1項銀獎，為獲得金獎數最多的金融機構；且在此同時，中信金今日再以《英雄的背後》等4部真人案例的紀錄片，於超過90部的作品中脫穎而出，獲得「2023第七屆台北金鵰微電影展」的「最佳社會共融獎」等5項大獎，再次創下佳績。

台灣永續能源研究基金會今年特別舉辦「2023亞太永續博覽會」，將永續DNA注入民眾日常生活，活動期間同時舉行「2023 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」及「2023第七屆台北金鵰微電影展」頒獎典禮，由行政院院長陳建仁、行政院環境保護署署長張子敬及台灣永續能源研究基金會董事長簡又新頒獎，中國信託銀行則由國際事務最高顧問暨中信文教基金會董事長馮寄台、台灣彩券總經理謝志宏、中信銀行作業暨資訊處處長蕭重建，及台灣人壽營運規劃處處長楊欣枬親自出席領獎。

身為永續金融先行者聯盟成員之一，中國信託在「2023 APSAA亞太暨台灣永續行動獎」共計超過400個專案提報，台灣人壽獨創「TeamWalk職場健康管理」APP，以遊戲化設計結合健康管理與團險服務深獲評審青睞，囊括「2023 APASS亞太永續行動獎」及「2023台灣永續行動獎」雙料金獎。

中信銀行並運用Apple Messages for Business打造Phygital Banking「中信分行慈善公益平臺」，邀請客戶於分行運用手機參與募款活動行善；開發O2O商戶金流平臺，為商家串接市場所有主流電子錢包、發展多元收款的「商戶金流整合方案」，以及台灣人壽連續11年推動全齡健康促進的「祖孫三代健走」專案於「2023台灣永續行動獎」奪下2項金獎、1項銀獎。

另一方面，中信金控長期推廣慈善、反毒、體育、教育、藝文五大公益，亦透過紀錄片留下耕耘成果，「2023第七屆台北金鵰微電影展」中信金控以4部紀錄片奪得殊榮，《英雄的背後》紀錄片主軸為「讓好事發生」，藉由台灣彩券經銷商子女的視角，刻劃出販售公益彩券維生的父母不被現實打倒的奮勇精神，真摯又細膩的畫面受評審青睞，因此榮獲「最佳社會共融獎」暨「永續微電影白金獎」。其中，《信扶媽媽李佳菁逆轉人生的故事》講述單親媽媽加入由中國信託慈善基金會攜手中信銀行推出的脫貧自立專案「信扶專案」，不畏挑戰逆轉人生的圓夢故事，獲得「永續微電影金獎」。

素有「臺灣甲子園」之稱的「中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽」年度影片《對決．看不見的對手》，則鎖定臺南市南英商工棒球隊選手，以鏡頭記錄因新型冠狀病毒（COVID-19）疫情使得棒球場關閉，緊急啟動遠距視訊練兵的心路歷程，主辦單位表示《對決．看不見的對手》拍攝手法細膩，凸顯團隊合作的精神，因此奪下「永續微電影銀獎」。

此外，中信文教基金會所推動的深度藝文教育「夢想家圓夢工程」專案，將優人神鼓團隊帶領新北市瑞芳區濂洞國小學員訓練登臺演出的故事，拍攝成《在我心聲處》紀錄片，其感人的故事情節、創意公益策略及新穎拍攝方式，亦獲頒「永續微電影銀獎」

中信銀行 微電影 中國信託

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