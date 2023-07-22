「2023富邦甲子盃」疫情後首度盛大回歸 近千人到場共襄盛舉

因疫情停辦三年的「富邦甲子盃」今（22）日在臺北和平籃球館盛大回歸，比賽項目包含桌球及圍棋。今年賽事除了單人組別外，另保留了特殊團體賽制，包含桌球百歲雙打組及圍棋3人團體賽，總獎金逾33萬元，總計吸引近四百名愛好桌球及圍棋的長輩朋友報名。比賽現場更有許多參賽者的家人親友到場加油助陣，總計近千人一同共襄盛舉，現場熱鬧滾滾。

台北富邦銀行總經理郭倍廷致詞時表示，北富銀長期關注高齡議題，積極發揮金融專業，發展符合高齡需求的金融產品，包括安養信託、保單活化、小額終老保險等，並在全台179家分行提供樂齡專櫃、樂齡專線電話及網站樂齡專區，提供長者更友善的金融服務。此外，更透過北富銀基金會持續關懷長者的生活基本需求及身心健康，多年來為長者提供日間關懷、共膳服務等，更積極舉辦「富邦甲子盃」活動，除了桌球及圍棋外，還有富邦甲子歌唱大賽，陪伴長者正向、樂觀面對人生黃金歲月，帶動樂活人生。

台北富邦銀行基金會表示，基金會多年來倡導「活躍健康．人際共融」的健康理念，為長者提供休閒、文藝、進修與聯誼康樂等活動。2018年起首度在人潮匯聚的台北車站大廳舉辦「富邦甲子盃」桌球比賽，深受長輩朋友歡迎；2019年更擴大規模，桌球之外再加入靜態圍棋比賽項目，吸引更多長者參與，收到廣大迴響！2020年起因疫情暫緩舉辦，今年賽事首度回歸，希望透過「2023富邦甲子盃」這樣大型嘉年華活動，鼓勵長者多多走出家門參與活動，增加人際交流互動，創造關懷長者且闔家參與的歡樂氛圍。同時，現場也特別邀請社團法人台灣生活復能健康促進協會理事長鍾孟修到場，提倡長者健康理念，希望能透過這活動，讓台灣的長者提升生活品質，活得更健康愉快。

「2023富邦甲子盃」結合臺北市政府體育局、臺北市體育總會桌球協會、中華民國圍棋協會等單位的協力，今年桌球單打項目依性別、年齡(60-69歲、70歲及以上)交叉分為4組；百歲雙打項目則分為綜合組(女/女或男/女) 及男雙組(男/男)，參賽者至少1人滿 60 歲、兩人搭擋合計需滿百歲，方符合參賽資格。圍棋項目個人組的參賽年齡為60歲以上，分為高段組(6-7段)、中段組(4-5段)及低段組(1-3段)，團體組則不限性別，每隊3人，至少1人滿60歲，依照段位積分加總分組。。

北富銀基金會指出，今年超過70歲的長者選手首度突破百位，最年長的選手是93歲，最年輕選手則僅有11歲，差距高達82歲！參賽隊伍中還有許多跨越世代的父子、師徒、好友等組合，一起同場較勁，凸顯「富邦甲子盃」活動不止促進人際交流，更體現「世代共融」的理念。

在今年桌球賽中，不僅有數位超過80歲的長者報名，還出現了兩人合計近160歲的雙打搭擋，突破過往紀錄，長者們在賽場上活躍的身影，令許多年輕朋友自嘆弗如！在桌球女子單打組，還出現70歲組報名人數大於60歲組，充分展現人生70才開始的氣勢。圍棋項目也是眾星雲集，團體組有台灣年紀最小的職業棋士鄭予皓，擁有多座職業賽冠軍的陳永安及彭景華老師也都組隊參賽，讓現場觀眾見證到最精彩的對弈過程。