熱錢殺聲震天！新台幣匯率重貶1.63角 近五個月最大

熱錢殺聲震天，國內股匯雙挫。外匯交易員透露，外資今（21）日瘋狂匯出12億美元，拖累新台幣匯率重貶1.63角，收在31.24元，連三貶並為逾一周新低，單日貶值1.63角為近五個月最大；因出口商蜂擁拋匯與外資對作，匯市交投超熱絡，一日就爆出21.17億美元的成交巨量。

台積電（2330）在前日的法說會上二度下修今年營運目標，台股今天一早大跳水，收盤也大跌逾百點，外資單日賣超金額擴大至289億元。

資深匯銀主管說，外資左手賣股、右手匯出，主要原因除台積電的營運展望利空外，國際美元走強，以及下周適逢美國聯準會、歐洲央行與日本銀行召開利率決策會議的「超級央行周」，在國際主要央行最新利率決策出爐前，外資為避免夜長夢多，提前賣股匯出。

資料顯示，新台幣匯率今天盤中最低貶至31.246元，最多貶值1.69角。匯銀主管指出，儘管出口商蜂擁進場拋匯，仍不敵外資強勁買匯力道，再加上老大（指中央銀行）盤中並未積極進場調節，新台幣匯率一路開低走低，最後貶破31.2元。

匯銀主管說，「出口連十黑了，比預期還要更差，且國際美元走勢強勁，老大在這個時候不急著出手，除了新台幣匯率略貶一些對出口有幫助外，熱錢正在抽腿撤出，此時進場阻擋（指阻貶），意義不大。」

匯銀主管分析，美國聯準會利率決策出爐前，市場將屏息以待，估計短期內，新台幣匯率將位於31~31.5元區間波動。目前市場預期，聯準會7月將持續升息1碼，但比起7月利率決策，更關鍵的是聯準會主席鮑爾的會後聲明。

外匯交易員認為，「如果聯準會會後聲明偏鴿，市場解讀9月不會再升息，美元將會大跌，目前疲軟的新台幣匯率很可能上演一波強勢反彈。」

不過交易員也說，鮑爾在會後聲明可能不會直接表態，而會延續過去一貫說法：「視數據而定」，因此，若美國接下來公布的通膨數據持續減緩，9月暫停升息的機率將隨之升溫。