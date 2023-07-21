唯二每年蟬聯績優的壽險 國泰五度蟬聯公平待客績優

國泰人壽秉持「全員服務、公平待客」的理念，以提供超乎客戶期待的服務為目標。今年再度獲得主管機關肯定，獲選成為金管會「公平待客原則評核」排行前25%業者，不僅連續五年得到此殊榮，更是自評鑑開辦以來，唯二每年蟬聯績優的壽險業者。

國泰人壽以消費者權益為優先考量，為落實公平待客原則，力行「全員服務、公平待客」的核心價值，領先業界於107年首創公平待客推動委員會，由董事會直接督導，並設立專責單位統籌與建立管理機制，展現由上而下重視公平待客的風氣；同時運用科技賦能與數據應用，準確預測客戶需求，率先推出遠距服務平台與網投微型保險，更提供業界最多項目的線上保險服務，並藉由NAP(New Agent Platform；新業務平台)與客服工作檯，打造對金融消費者一站式的服務體驗。

此外，國泰人壽更針對弱勢族群成立高齡服務設計小組，串聯服務與保障的雙管齊下，提供線上與線下多種服務管道，打造高齡人生守護網。身為公平待客的標竿企業，國泰人壽除經由多元管道，主動提供重要權益通知與推廣金融教育，藉此提升客權意識與金融平權；並用心傾聽客戶回饋及感受，將「不貳過」作為唯一的品質目標，建立VoC(Voice of Customer；客戶之聲)的管理機制，致力於從問題的根因進行改善。不僅111年評議中心公告申訴率為業界最低，委由第三方顧問公司，進行保戶服務滿意度調查。除了拿下高達98%的成績，NPS(Net Promoter Score；淨推薦值)更高達29.2%、年成長8.1%，且連續三年正成長，突顯國泰人壽積極以持續領先的客戶服務，創造美好客戶體驗。

未來，國泰人壽藉由「Elder Friendly友善高齡X Protection First保障優先 X Sustainability永續實踐」的策略藍圖，持續落實公平待客原則，秉持「客戶為中心」作為經營理念，肩負「永續保險之領航者，用心守護家的幸福」的擔當，精進為每一位客戶營造友善的金融環境，還有暖心服務，以期透過公平待客守護國人的幸福，達到永續金融的目標，並成為穩定台灣社會的重要力量。