元富證券台灣永續行動獎摘金 分眾教育實踐普惠金融

新光金控旗下元富證券獲「2023 TSAA台灣永續行動獎」金級的殊榮，實踐聯合國永續發展目標SDG4「教育品質」。元富證券以普惠金融為目標，多年來積極以金融核心本業推動社會永續發展，整合內外部資源，讓大眾有機會平等地獲得可靠的金融概念，提供適合各族群的金融教育內容。

自疫情席捲全球，台灣民眾生活迎來巨變，不少國內外企業、學校等單位，都紛紛改以線上方式作業，直播、視訊、遠距學習成新趨勢。據證交所統計，投資開戶年齡逐年下降，台股投資人結構日益年輕化，不只有薪族群渴望以投資獲利，在年輕族群中投資也成為了新興的熱門理財方式。然而，投資詐騙也因此更加猖獗，近年台灣詐騙案件數和財物損失金額都不斷增加。

元富證券觀察到大眾對投資知識的需求，考慮不同族群的學習偏好，分眾規劃出各式線上、線下的金融教育。從2020年開始，以FinTeach校園計畫接觸大專院校同學，今年更因應民法成年年齡下修至18歲，將申請門檻降低至高中職，讓更多同學能在學校時期，就能依據自己的興趣，規劃活動並獲得金融教育資源支持。

另外，元富金融教育課程翻轉學堂則於自2021年起改為線上直播，透過元富投顧及業界知名講師的分享，無論是無法負荷坊間其他理財課程高昂學費的人，或是專業投資人，在元富線上影音節目上都能免費、平等獲取專業投資新知。

為了追求企業永續經營，並與台灣社會共同邁向永續發展的目標，元富證券長期關注社會公益，在社會共榮面，今年「元富疫後分眾金融教育」獲得台灣永續行動獎金級肯定，努力深根、強化元富普惠金融的成效。

此外，元富證券也致力推動永續投資，為解決ESG投資流程的問題，創新開發的永續投資組合對沖策略，獲得2023 TWSIA台灣永續投資獎「個案影響力-ESG創新 銀級」；元富投顧以提供永續投資觀點的研究報告，榮獲個案影響力-ESG創新 銅級。未來，元富證券將持續以ESG理念，促進投資產業與社會的共榮，積極共創正向影響力。