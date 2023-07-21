政經私房話／魏寶生愛足球 要辦分齡賽

新光金控改選六月中旬落幕，新光人壽董事長魏寶生昨首度公開露面，為新壽推出國內首張全民普惠外溢保單站台。

魏寶生熱愛運動，數十年來和師大附中校友在大直橋下的球場踢足球，不是左撇子的他，卻一直固守左翼的位置從小踢到大，新壽現在推外溢保單，鼓勵高齡者透過運動讓自己更加健康，身為董事長，又熱愛足球運動的魏寶生，未來自然就成為新壽推動外溢保單業務，鼓勵保戶以運動促進健康的最佳代言人。

魏寶生笑說，他數十年來只有參加一個隊，就是和師大附中校友一起合組的「附友流浪隊」。

魏寶生也透露，新光人壽今年底前就要舉辦一個類似「常青杯」概念的足球賽，也會分不同年齡層比賽，也希望能讓更多新壽的保戶一起促進健康。