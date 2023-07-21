聽新聞
test
0:00 / 0:00

政經私房話／魏寶生愛足球 要辦分齡賽

聯合報／ 記者朱漢崙
新光人壽新任董事長魏寶生。記者林澔一／攝影
新光人壽新任董事長魏寶生。記者林澔一／攝影

新光金控改選六月中旬落幕，新光人壽董事長魏寶生昨首度公開露面，為新壽推出國內首張全民普惠外溢保單站台。

魏寶生熱愛運動，數十年來和師大附中校友在大直橋下的球場踢足球，不是左撇子的他，卻一直固守左翼的位置從小踢到大，新壽現在推外溢保單，鼓勵高齡者透過運動讓自己更加健康，身為董事長，又熱愛足球運動的魏寶生，未來自然就成為新壽推動外溢保單業務，鼓勵保戶以運動促進健康的最佳代言人。

魏寶生笑說，他數十年來只有參加一個隊，就是和師大附中校友一起合組的「附友流浪隊」。

魏寶生也透露，新光人壽今年底前就要舉辦一個類似「常青杯」概念的足球賽，也會分不同年齡層比賽，也希望能讓更多新壽的保戶一起促進健康。

運動 足球 師大附中

延伸閱讀

足球／紐澳女子世足賽開踢 首戰為槍擊罹難者默哀

足球／梅西來美 影響力超越NFL

新壽增資案和不動產活化 董事會預計在七月底前通過

足球男神孫興慜與車神較量帥氣度 機場成為時尚伸展台就靠這一咖

相關新聞

政經私房話／魏寶生愛足球 要辦分齡賽

新光金控改選六月中旬落幕，新光人壽董事長魏寶生昨首度公開露面，為新壽推出國內首張全民普惠外溢保單站台。

市場續陷觀望 新台幣連二貶收31.077元

美元指數站穩100大關之上，外資則雙向操作，缺乏明顯方向性，市場氣氛偏觀望，新台幣匯率陷入整理格局，今天收盤收31.07...

掛羊頭賣狗肉冒名銀行作不法業務 金管會將移送業者

企業若掛羊頭賣狗肉冒名銀行作不法業務，遭民眾檢舉則金管會將移送不法業者；金管會今日再呼籲民眾不要向未經金管會核准的機構買...

防疫險增資危機未解 金管會拍板資本計算彈性減壓

防疫雙險釀逾新台幣2700億元天價理賠金，針對國際再保尚未攤回賠款，金管會拍板資本計算彈性措施，若產險業評估有收回可能性...

新壽增資案和不動產活化 董事會預計在七月底前通過

新光人壽董事長魏寶生今日受訪時指出，新壽增資案將在本月底之前的新壽董事會通過，此外，魏寶生也已展開拜會行動，向外資或國內...

影／新壽董事長魏寶生：上任第一天就到保險局報告

新光金經營權變天後，新光人壽新上任董事長魏寶生首度出席自家公開活動，為新壽成立滿60周年推出國內首張全民普惠保單站台，魏...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦