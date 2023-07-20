大陸境外上市新規 金管會畫出三道紅線

從今年3月底大陸推出一道新規定「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」後，金管會就請證交所、櫃買和券商公會去評估此新規影響並提出因應措施，昨宣布畫出三道紅線。

證期局主秘黃厚銘說，一、加強資訊揭露，包括公開說明書事項去揭露相關資訊，企業在提交備案或取得備案時間點，也要發布重訊。

據了解，這部分主要是針對SPO（現增或轉換公司債等籌資案），公司需在公開說明書上說明，讓投資人清楚了解，當參與增資時、大陸備案可能不通過的風險。

據調查，目前共有196家上市櫃公司做SPO案時，可能會受到影響，但官員說，就觀察港交所情況來看，大陸備案不過的機率極低。

二、公司提交備案資料不能牴觸台灣相關法令，如個資法。黃厚銘說，公司法遵人員需自行判斷，個人資料若提交給大陸是否有違反台灣的個資法，其他如要求股權結構，若公開財報資料應可提供，其餘也要由公司自行判斷。

三、承銷商在公司備案後，需評估備案資料是否與申報書件內容沒有重大差異，同時也要去評估是否沒有違反台灣法令的規定。