大陸新規定恐卡關企業在台上市 11家公司成觀察指標

大陸對境內企業海外上市的新規定，恐怕衝擊台商的回台上市。金管會證期局最新統計，目前已有9家已簽輔導契約擬回台IPO的公司認為會受到新制的影響，另外有包括富世達（興櫃）與AMAX-KY兩家公司必須先取得大陸的備案通知書，才能上市，但由於擬回台上市的台商公司能否順利取得大陸證監會的「備案通知書」，仍有高度不確定性，市場預期大陸這項新規定，將使擬回台上市的台商面臨相當大的「卡關」風險。

對於該政策是否拖延IPO進度，儘管證期局主秘黃厚銘指出，目前為止尚未看出對台灣資本市場有明確的影響，但由於必須有大陸證監會核發的備案通知書，才能完成在台上市，所以市場都認為大陸的新規定必然卡關台商回台上市。

尤其上述11家公司，已成為重要的先行觀察指標；證期局經過調查之後，有9家擬IPO的公司認為證監會所發布「境內企業境外發行證券和上市管理試行辦法」新制會影響台商回台IPO，至於富世達（興櫃），AMAX-KY兩家公司則已開始由承銷商輔導上市，正等大陸證監會核發的「備案通知書」來完成證交所要求的上市程序。

對此證期局主秘黃厚銘說明，證交所已要求擬回台上市的公司，必須以先取得大陸的備案通知書作為上市前提，以避免投資人承受風險。富世達與AMAX-KY，現在已都通過交易所董事會的上市名單，富士達也已簽了上市契約，證期局已請教過律師意見，現在已是萬事齊備，「只欠東風」，因為，公司已依照證交所的要求出具承諾書，承諾在公開承銷，即釋股給投資人之前，都會取得對岸的備案通知書，換言之，若未拿到通知書，上市時程就會延後。

黃厚銘說明，之所以作此要求，是因為若未取得對岸通知書，仍是跟大眾募資，會讓投資人面臨風險，所以證交所已要求要出具相關承諾書，若大陸未給予備案通知書，就不能上市。

此外，證期局也劃出「三道紅線」，要求擬回台IPO或SPO的台商，在提供大陸案資料時，必須和台灣法規相容。黃厚銘指出，證交所、櫃買中心已評估相關因應措施，一是企業加強資訊揭露，二是提交備案時，或取得時間點，承銷商必須要去看被輔導上市的公司在備案之後的提交資料，是否與申請書件內容有重大差異，其三，這些備案資料也不可抵觸我國如個資法等法令。例如，個資法規定，不能提交個人資料給大陸，法遵人員必須判斷。

證期局已指示證交所及櫃買中心完成所有上市櫃公司的問卷調查，調查結果也出爐。黃厚銘表示，其中在SPO方面，有196家上市櫃公司、占比10.97%認為會受到影響，至於影響程度，則要等辦理增資等SPO案件之後，才能了解要求提交備案的範圍，以及是否有抵觸我國包括個資法保護等規定。

另外，除了富世達和AMAX-KY擬在台上市，鴻碩（3092）則為在台進行SPO，已經在台灣募完資，並已向大陸證監會作備案。

相較於IPO必須事先備案，而且還要等核發備案通知書，反而SPO的備案時點可在完成募集發行之後三天，再去作備案，是較純粹的報備性質，顯然台商回台IPO阻力比SPO來得大。

倘若對比港交所的規定，港交所要求，若大陸證監會未完成備案，就不會允其上市，但台灣的證交所及櫃買中心，若公司來申請上市，三天內就要去大陸作備案，黃厚銘也表示，不會把對方准駁與否，作為我們核准上市或是作SPO等依據。

但由於證交所仍要求在上市之前，必須取得證監會發出的備案完成通知書，因此業者大多認為，對台商回台上市的潛在衝擊仍在。至於證交所訂今年在台IPO目標家數32家會否受影響，有待觀察。