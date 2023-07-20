新壽魏寶生上任首目標 拚年底增資到位

新光金（2888）旗下新光人壽董事長魏寶生今（20）日上任近一個月以來首度露面，他記者會後受訪表示，他在上任第一天就到保險局報告新光人壽對未來的規畫，而他也已展開拜會行動，努力跟外資或國內法人說明新壽最新的營運狀況，首要目標就是「拚年底增資到位」，至於金額還需經董事會通過確定後才對外公布。

新光人壽在未來半年的當務之急就是完成增資，魏寶生指出，第一天上任就去保險局報告新壽的調整體質轉型計畫，方案中包括增資面、銷售面、商品面和投資面，四大面向要齊頭並進，並與IFRS17接軌，但增資是短期內最重要的事情。

不過針對外傳增資金額在約在100億、120億左右，魏寶生並未鬆口，但無論是在資本市場現增或是發債都會考慮，預計7月底董事會通過因應方案。至於增資是一次性到位還是循序漸進，等到7月底董事會通過會對外界說明。

針對下半年台灣的投資環境，魏寶生表示，新壽投資團隊目前看好下半年的股市，而美元也蠻強勢，但升息已接近尾聲，這些對壽險業的經營應該都是好事，不過仍需持續注意市場變化。但是否對壽險業下半年發展趨向樂觀，他認為，壽險要看長期，看半年有點短，短期還是注重在新壽增資是否完成。也也直言「下半年對我很重要」，年底前增資一定要到位，調整體質、轉型等也需同步進行。

魏寶生在最後也透露自己上任以來的感受，他表示，新光人壽是老公司，但是員工都非常年輕、非常有活力，新壽有很多優點，美元保單賣得不錯、AI後勤具有競爭力、公平待客得獎、資安做得不錯，且新壽有很好的平台，包含業務員部隊、保經代通路等，挑戰一定會有，但他鼓勵同仁對未來充滿希望，創造下一個好的60年。