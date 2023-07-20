快訊

賴清德白宮說 讓「尊重台灣大選」的美國坐不住了？

黃子佼兩萬字長文「PTT有懶人包」 網列七重點：還想出來賺

長榮機師酒測違規爭議 資深機師：有3方法避風險

00878掛牌三周年受益人數破百萬 股價創新高改寫歷史

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股相關指數近一年報酬表現。業者提供。
台股相關指數近一年報酬表現。業者提供。

國泰永續高股息ETF (00878)」2020年7月20日掛牌上市，至今日掛牌屆滿三周年。而其股價也在掛牌三周年之際來到21.43元(7月18日收盤價)，創下掛牌以來新高；觀察00878追蹤MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數，截至7月18日，近三年指數含息報酬指數達76.1%，勝過大盤的總報酬58.6%(2020年7月20日至2023年7月18日，百萬股民存股領息、永續共好之餘，也賺取了優於大盤的超額報酬。

00878為國內首檔結合ESG與高股息的ETF，並首創台股ETF季配息機制，並納入收益平準金，也是台灣基金史上唯一受益人數達百萬人以上之基金。

回顧過去一年台股走勢震盪，00878標的指數MSCI臺灣ESG永續高股息精選30指數展現隨漲抗跌優勢。觀察去年台股震盪劇烈時，2022整年台股大盤含息報酬為-18.7%，同期00878所追蹤的指數其含息報酬為-8.8%；反觀今年以來台股強勢反彈，截至7月18日，大盤含息報酬為25%，00878追蹤指數含息報酬來到39.5%，上漲動能更為強勁。

此外，截至7月14日，國泰永續高股息 (00878)基金規模來到2,199億，受益人數為102.9萬人，是國內規模最大且受益人數最多的ESG基金。根據投信投顧公會資料，截至6月底，境內ESG基金受益人數，其中有69%為00878股民，為永續理念與ESG投資工具在台灣的能見度及觸及度，做出顯著貢獻，且00878在2022年全年度費用率也是高股息ETF中最低者，也因此獲得百萬股民廣泛認同。

國泰永續高股息 基金經理人游日傑指出，00878的投資目標是在適度的股息做為下檔保護，並追求長期實質的總報酬成長，相較之下，是更貼近長期投資人需求的「存股型」高股息ETF，與市場上常見周轉率或行業集中度較高的交易型高股息ETF有明顯不同。

游日傑補充，近期全球股市掀起AI熱潮。研調機構Trendforce指出，AI伺服器需求進入爆發期，預估今年AI伺服器出貨量年增率可達38.4%、2022～2026年AI伺服器與晶片出貨量複合成長率分別上修為29%與46%。多檔AI伺服器概念股，如緯創(3231)、廣達、光寶科、英業達等，皆為00878的成分股，也推動其市價創下掛牌以來新高。展望後市，隨著庫存調整接近尾聲，加上第3季電子股旺季來臨，有助於支撐台股下半年走勢。以時序觀察，00878預計將於7月底進行今年第三次除息評價，預計將於8月中旬進行除息，投資人若想參與下一次配息，近期也可伺機布局。

高股息 台股 ETF

延伸閱讀

00878掛牌三周年股價創高 攜百萬受益人寫歷史

國泰金調查：逾四成民眾樂觀預期 下半年台股攻破「萬八」！

國泰金發布國民經濟信心調查 過半民眾認為下半年台股低點恐破萬五

國泰金控7月國民經濟信心調查 逾四成民眾認為下半年台股將站上萬八

相關新聞

新台幣午盤升0.8分 暫收31.055元

台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收31.055元，升0.8分，成交金額7.67億美元

影／新壽董事長魏寶生：上任第一天就到保險局報告

新光金經營權變天後，新光人壽新上任董事長魏寶生首度出席自家公開活動，為新壽成立滿60周年推出國內首張全民普惠保單站台，魏...

新光人壽推出國內首張全民保單 新任董座魏寶生化身最佳代言人

新光金控改選在6月中旬落幕，新光人壽董事長魏寶生今日首度公開露面，為新壽成立滿60周年推出國內首張全民普惠保單站台，副董...

新台幣開盤貶0.7分 為31.07元

台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以31.07元開盤，貶0.7分。

櫃買再添生力軍 聯和趨動7月31日辦理創櫃板登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，聯和趨動（7645）將於2023年7月31日透過創櫃板辦理登錄前籌資。聯和趨動公司該公司為中小...

台股 違約交割變多

臺灣證券交易所昨（19）日公告投資人買賣相抵後違約金額2,677萬元，為二年來最多，其中元富新竹、元大發財及永豐苓雅等券...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦