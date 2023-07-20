平均地權上路 怎樣賣屋算炒作？專家：這樣也算
平均地權條例修法上路，除限制預售屋換約轉售，也重罰炒作行為，可處100萬以上、5,000萬以下罰鍰，且限期未改正者可連續處罰。此外，7月起檢舉獎金制度上路，檢舉獎金可實收罰鍰的30％。
炒作行為如何界定？售屋要注意什麼？怎樣才能拿到檢舉獎金？
永慶房屋客服中心資深經理陳繼先表示，針對炒作行為，此次修法明定：
一、任何人不得以電子通訊、網際網路、說明會或其他傳播方式散布不實資訊，影響不動產交易價格。
二、不得與他人通謀或為虛偽交易，營造不動產交易活絡之表象。
三、不得自行、以他人名義或集結多數人違規銷售、連續買入或加價轉售不動產，且明顯影響市場秩序或壟斷轉售牟利。
也就是說，廣告不得再以不實成交價格，或是宣稱熱銷、即將完銷等虛偽買氣，向民眾哄抬房價、激起「不買就來不及」的緊張感。
若有代銷、仲介或投機客在多人的LINE群組、臉書社群等，不定期提供許多預售屋轉售資訊，建立換約平台，也屬違規銷售範圍。
另外，若有投機客集結多人買房壟斷市場，再加價轉售，且明顯影響市場秩序，也恐涉及違規炒作，可處100萬以上、5,000萬元以下罰鍰，且按交易戶（棟、筆）開罰。
陳繼先表示，值得注意的是，即使不是建商及投機客，只要是協助炒作行為，就可能被認定為違法炒房。
陳繼先表示，有些建商及不良仲介為炒高房價，會向買方提議簽「AB約」：一份用來拉抬房屋總價與申報實價登錄，另一份才有真正的成交金額。對賣方來說，可以創造實價登錄上的虛假行情；對買方來說，則能用來申請超額房貸，看似好處多多，卻可能踩到炒房紅線，還有觸犯刑法疑慮。
至於檢舉獎金制度，包括銷售預售屋實價登錄逾期或不實申報、紅單轉售、違反限制換約規定及違反炒作規定，都屬檢舉範圍，只要提供檢舉人資料及違規案件的具體事證資料，檢舉獎金可實收罰鍰的30％(每案獎金不超過1,000萬元)，但若偽造或變造事證者，則移送檢調。
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