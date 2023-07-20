新光人壽推出國內首張全民保單 新任董座魏寶生化身最佳代言人

新光金控改選在6月中旬落幕，新光人壽董事長魏寶生今日首度公開露面，為新壽成立滿60周年推出國內首張全民普惠保單站台，副董事長洪士琪也化身「超級業務員」，魏寶生不但來新壽一周之後就投保該保單，他的投保還是由洪士琪作為業務員進件、完成簽署。

魏寶生致辭時也強調，未來運用AI在新光人壽核保的重要性，他特別引用超微執行長蘇姿豐所說AI運用未來無所不在，而在醫療面，AI不僅要精準醫療，保險公司更要透過AI來精確掌握保戶的健康狀況，這是未來的重要趨勢，他大力推銷新壽這張在6月份即上市的全民普惠保單，直說很高興因為來到新壽而能投保這張保單。

新壽總經理黃敏義形容董座魏寶生是保單的「最佳代言人」，以魏曾擔任保險局長等業界資歷願意投保，可見這絕對是好保單。黃敏義還說，可惜他自己因為年紀因素而不能投保。

新壽所推出的這張普惠保單，主打10年繳保費、10年保障，為微型保單，並提供小額終老的身故保障等多重保險防護網，最高承保年齡是65歲，60歲以下月繳保費不到一千元。包括200萬失能保障、220萬意外身故保障、同時也有傷害醫療保障，7千至12萬元的運動傷害造成的骨折等保險給付，滿期保險金，甚至可領回30%或50%的高比率。