國泰金發布國民經濟信心調查 過半民眾認為下半年台股低點恐破萬五

國泰金今日上午發布最新的7月份國民經濟信心調查結果，其中在台股表現上，除了股市樂觀指數微降，統計也顯示，雖然有43.9%民眾認為2023下半年台股加權指數高點會超過18,000點，但對低點的看法，亦有 52.7%、過半民眾預期2023下半年台股加權指數低點可能跌破萬五，顯見民眾多空看法分歧，且震盪幅度加大。

國泰金調查結果顯示，對今年下半年台股表現，30.2%的民眾認為台股指數下半年高點將介於17,000~18,000區間，23.8%的民眾預期高點落在18,000~19,000區間，20.1%則認為高點會超過19,000。綜合前述，有43.9%民眾認為2023下半年台股加權指數高點會在18,000點以上。

至於下半年台股低點，本次調查結果顯示：35.8%的民眾預期2023下半年台股低點將在14,000下方，29%認為低點會落在15,000~16,000區間，16.9%的民眾則認為台股低點將介於14,000~15,000區間，18.3%民眾預期低點落在16,000上方。整體來看，有52.7%民眾預期2023下半年台股加權指數低點可能跌破萬五。

而在房子買賣意願指數上，國泰統計顯示賣房意願指數已連2 個月上升，但買房指數在7月則較6月微降，顯示在7月房地產新法上路後，買賣意願的變動方向分歧。

而在民眾對物價指數看法的觀察，國泰統計顯示，民眾對物價上漲的「感受指數」，不僅連續三個月下降，而且降幅比6月來得大，另就整體景氣的觀察及對大額消費的意願，國泰金指出7月調查結果顯示民眾景氣展望樂觀指數持平，大額消費意願則走升，像是大額消費意願指數續揚至11.3，創19個月以來新高，耐久財消費意願亦連兩月改善至-12.3。

不過，大部分民眾仍認通膨仍續處於高點。國泰金指出，調查顯示52%民眾預期2023年經濟成長率在2%以上，88%民眾預期通膨高於2%，顯示民眾對於經濟成長看法持平，而通膨預期仍續處高點，皆維持在與前月相同的水準。

在股市調查上，國泰金指出，由於國際股市區間震盪，使民眾股市樂觀情緒小幅下降，但風險偏好連兩月上升：調查期間包括AI等特定產業題材持續發酵，投資人交易熱絡但轉趨謹慎，國際主要股市區間震盪，民眾對於台股的樂觀指數也降至15.9，但風險偏好指數連兩月上升至13.9 。