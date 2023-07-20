櫃買再添生力軍 聯和趨動7月31日辦理創櫃板登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，聯和趨動（7645）將於2023年7月31日透過創櫃板辦理登錄前籌資。聯和趨動公司該公司為中小企業提供人力資源輔導、績效考核及勞資事件等諮詢顧問服務業務，並自行開發「一鍵發薪」及「日日考核雲端軟體」的人力資源管理資訊系統，供企業付費使用。

聯和趨動自7月24日起揭示其籌資資訊，7月31日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw )的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。