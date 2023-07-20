快訊

夏天最後節氣！周日「大暑」到 命理師：5生肖運勢夯到爆

台灣人去日本當「神隱少女」？錢湯打工甘苦日記

女子世足賽登場在即 主辦地奧克蘭驚傳槍響 連槍手在內已3人喪生

櫃買再添生力軍 聯和趨動7月31日辦理創櫃板登錄前籌資

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
聯和趨動公司核心產品。（聯和趨動/提供）
聯和趨動公司核心產品。（聯和趨動/提供）

櫃買中心創櫃板再添生力軍，聯和趨動（7645）將於2023年7月31日透過創櫃板辦理登錄前籌資。聯和趨動公司該公司為中小企業提供人力資源輔導、績效考核及勞資事件等諮詢顧問服務業務，並自行開發「一鍵發薪」及「日日考核雲端軟體」的人力資源管理資訊系統，供企業付費使用。

聯和趨動自7月24日起揭示其籌資資訊，7月31日起進行投資人認購及繳款作業。投資人可至櫃買市場業務宣導網站( https://dsp.tpex.org.tw )的創櫃板公司頁籤，點選認購籌資資訊項下的「辦理中籌資資訊」，即可查詢該公司籌資資訊，並可進入「創櫃板公司籌資系統」進行認購作業，全天候24小時均開放認購，投資人須以自然人憑證、工商憑證、組織及團體憑證或金融憑證(即一般股票使用之網路下單憑證)登入系統，並充分了解風險預告事項後，始可進行認購。

認購 創櫃板

延伸閱讀

永立榮生醫20日掛牌櫃買戰略新板

管理前哨站／人力盤點 活化企業資源

上校所長遭跟拍爆料涉弊 國防大學令他暫停職務接受調查

櫃買公告Q3得為認購、認售權證之標的證券 總計291家

相關新聞

台股 違約交割變多

臺灣證券交易所昨（19）日公告投資人買賣相抵後違約金額2,677萬元，為二年來最多，其中元富新竹、元大發財及永豐苓雅等券...

櫃買再添生力軍 聯和趨動7月31日辦理創櫃板登錄前籌資

櫃買中心創櫃板再添生力軍，聯和趨動（7645）將於2023年7月31日透過創櫃板辦理登錄前籌資。聯和趨動公司該公司為中小...

散戶、企業戶 減持外幣存款

升息屆頂，外幣存款優勢盡失，國人和企業戶同步減持外幣存款。據金管會統計，2023年5月底國銀外幣存款餘額13兆6,394...

銀行搶美元 存款利息換哩程

第3季高利美元存款風持續延燒，本周渣打銀、兆豐銀都推出新的美元存款活動，存款專案5%標配起跳、最高上看5.88%，渣打銀...

外資匯出 台幣貶破31元關卡

美元指數走高，人民幣領跌，亞幣昨（19）日明顯走弱，外資匯出，新台幣開盤隨即貶破31元整數關卡，盤中最低貶至31.085...

南山揪伴 舉辦快樂捐血

為了緩解暑假血荒，南山人壽攜手玉山銀行、全家便利商店，共同舉辦「快樂捐血、讓愛相隨」公益活動，於7月10至15日在台北、...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦