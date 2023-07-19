史上次慘！外幣存款前五月大減逾1500億 這4家逆勢增

升息屆頂，外幣存款優勢盡失，國人和企業戶同步減持外幣存款。據金管會統計，2023年5月底國銀外幣存款餘額13兆6,394億元，前五月大減1,567億元，是史上同期次慘，市場預期6月外幣存款可能會再降低。

金管會是從2006年開始公布外幣存款數字，過去這18年來，國銀外幣存款前五月僅4次出現衰退，2023年是第5次，而今年前五月更大減1567億元，是有該統計來次高。最大減額是2011年，當年同期減少2,077.8億元。

若再進一步觀察，近三年的5月單月外幣存款都出現衰退，2021、2022年和2023年5月單月各減少238.6億元、1,411.7億元及645.6億元，顯示5月可能是個人或企業戶資金調度的旺季。

為何從今年起，外幣存款光環不再了？銀行圈歸納有三大主因。

一、市場預期下半年美國升息將屆頂，國人開始趁美元匯率走高、逢高獲利了解，轉成新台幣，或是定存到期不續期，轉做其他投資，使外幣存款水位逐月下滑。

二、美國去年至今升息了20碼，降低企業外幣借款需求，有部分企業貨款入帳或定存到期後，就直接償還借款，外幣存款多拿去還債了，降低外幣存款動能。

三、也有部分銀行不再推出外幣高利定存，或是減少吸收外幣存款。

也就是說，民眾將外幣存款逢高轉成台幣、或去投資，企業戶則傾向拿外幣存款還債，連銀行端也不再大舉用高息吸金，都是外幣存款退燒原因。

若以台銀5月美元結算匯率30.705元來看，5月底外幣存款僅4,442億美元，較上月減少20.3億美元，已連續四個月減少，換算美元計價的年增率也連四降到2.38%的近年低點，顯示外幣存款水位一路下降。

以前十大外幣存款行來看，5月單月仍維持存款動能者，僅中信銀和國泰世華銀兩家，各增加336.7億元和70.2億元，其餘八家全盤皆墨。

累計前五月來看，則有中信銀、國泰世華銀、華南銀和台新銀等4家，仍是正成長，又以台新銀前五月大增828億元最多、華南銀471億元次之，中信銀則增加383億元、國泰世華銀增加192億元。

為何這幾家銀行動能仍不墜？一家銀行主管坦言，動能不墜多是因這些銀行，今年來仍推出美元高利定存、吸收存款，可能是想轉做SWAP賺取投資收益所致，只要高息不再、存款自然就會降溫。