深化結合LINE生態圈 LINE Bank打造快金融平台

LINE Bank開業兩年，今天宣布平台策略「LINE Bank快金融平台」，整合Fast、Fintech、Financial Hub三個F策略思維，以LINE Bank帳戶為基礎，在LINE Bank開戶等於日後可以暢行於LINE Bank快金融平台之中，盡情輕鬆透過平台來串聯金融服務。LINE Bank透過提供開放式一站購足的選擇，讓用戶可以自由選擇自己所需要的服務，減少用戶辦理金融服務的時間成本，讓繁瑣的金融服務變得更簡單。

LINE台灣統計，目前每月有2,100萬活躍用戶，相當於台灣九成人口，「LINE Bank快金融平台」整合具有豐富資源與用戶群體的LINE生態圈，基於開放平台、服務匯集、用戶優先、夥伴共贏的核心思考，開放多強夥伴加入，透過創新技術串接，與各界金融、非金融業頂尖夥伴們的多強聯手，提供包括保險、聯名信用卡、證券交割、生活支付、分期信貸，以及未來將推出的多元理財服務等。用戶在LINE上可一站享有安全、多元、便利的金融選擇，也與合作夥伴再創全新服務模式。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank不僅僅是一間銀行，更是通往金融服務的超快捷徑，隨著帳戶綁定、卡片綁定、聯名信用卡、網路投保、證券交割，及未來多元理財服務在快金融平台上拓展，讓新世代用戶更快取得服務、更快完成服務。截至6月底LINE Bank用戶成長至157萬，為純網銀第一。因應用戶的需求，LINE與LINE Bank服務連結不斷深化，2022年下半年起在LINE錢包頁面上即時讀取帳戶餘額與點擊轉帳快捷鍵，提高LINE與LINE Bank用戶使用金融服務的便利性。