合庫公平待客表現卓著 連三年獲評核績優銀行

合庫銀行公平待客再獲佳績！金管會公布2023公平待客原則評核結果，合庫銀行入選本次評核前25%績優銀行，為連續第三年榮獲肯定，充分展現合庫銀行秉承「以客為尊、顧客為上」的精神及堅守金融消費者保護承諾，成功形塑由上而下誠信經營文化，積極落實公平待客理念。

為有效實踐公平待客理念，合庫銀行2019年起設置「消費者保護暨公平待客推動委員會」，由總經理擔任召集人，執行全行公平待客原則政策與策略，並定期向董事會報告遵循情形。合庫銀行重視客戶意見，針對客訴提供多元管道及專責處理單位，由專責人員追蹤案件處理情形，深入檢視客戶建議，以及透過專案檢討，提升申訴解決效率，更於112年3月領先公股同業取得英國標準協會(BSI) ISO 10002客訴品質管理認證，藉由國際標準指引，深入剖析客訴案件發生原因及重視預防改善，有效提升本行服務品質。

為建立完善金融友善環境，合庫銀行提供安心及便捷金融服務，如提供視訊手語翻譯服務、即時線上真人文字客服、QR Code連結至開戶文件，及「金融友善服務作業Q&A」等。另合庫銀行2023年第二季首度委外辦理神秘客服務品質查核，透過指定項目進行抽查，以清楚瞭解第一線同仁有無落實標準服務流程及公平待客各項作為。

合庫銀行積極響應金管會防詐政策，日前邀請警察單位參與本行「強化臨櫃關懷提問協助攔阻詐騙宣導課程」講座，藉由專業傳授，提高行員識詐能力，以提升阻詐成功率，並將客戶臨櫃關懷機制納入日常服務流程，每位同仁秉持深度警覺與加強關懷提問，成功阻斷詐騙憾事，屢獲客戶「友善熱心、鍥而不捨防阻詐騙，感激不盡」留言表示謝忱。本行將持續與警方聯手力阻民眾受騙及審慎對待金融消費者的各項需求，給予消費者更好的金融服務體驗，形成金融消費者與金融服務業間之正向循環，打造更友善的金融服務環境。