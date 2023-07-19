富邦證券攜手LINE Bank 創下國內券商與純網銀合作首例

富邦證券今（19）日宣布與LINE Bank合作，創下國內券商攜手純網銀的首例，將共同致力於提供用戶流暢與良好的數位金融體驗！雙方提供一氣呵成的線上申辦流程，投資人最快3分鐘線上完成證券交割帳戶及證券戶申辦作業，不需重複填寫資料與上傳證件資訊，大幅縮短申辦時間，輕鬆啟動台股相關交易，加速與財富「連線」！

LINE Bank今日舉辦記者會宣布全新陣容的數位金融夥伴及平台策略，富邦金控（2881）總經理韓蔚廷、富邦證券董事長程明乾及總經理郭永宜受邀出席。程明乾表示，富邦證券很榮幸此次能與LINE Bank攜手合作，成為LINE金融生態圈的券商先行者。在純網銀業者中，LINE Bank以高市佔及用戶活躍度著稱，尤其致力於年輕族群的經營。富邦證券近年也持續「連線」年輕族群，雙方經營理念與目標一致，未來將共同推進數位金融服務，落實普惠金融。

富邦證券提供LINE Bank客戶更便利的證券投資服務，即時導入LINE Bank共享的客戶基本資料，大幅降低投資人開戶的繁瑣程序，可快速完成線上證券帳戶申請，同時自動試算適合投資人的交易額度，協助客戶兼顧風險控管與優化交易體驗。

富邦證券智能客服此次同步增設24小時全年無休的LINE Bank服務專區，LINE Bank客戶可以快速查找常見問題，排除投資障礙。服務專區中同時運用大量圖卡式選單，簡化知識問答內容，避免發散無效率的回覆，提升答覆之精準度。

富邦證券長期致力發展數位平台的創新工程，積極開發自動化技術及AI人工智能，提供投資新鮮人多面向的貼心服務，例如以新戶旅程進行教學引導、個人化訊息服務提供客戶專屬資訊，還能透過智能選股工具，幫助客戶了解自身投資屬性、解讀市場資訊進而找到合適標的。富邦證券期望透過多元豐富的數位服務，讓LINE Bank客戶在便捷的數位平台上，體驗與實現輕鬆投資。