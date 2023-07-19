對抗通膨利器 基建基金主題一波波

通膨時代，如何對抗通膨？滙豐投信指出，為對抗通膨的經濟衰退，全球陸續啟動基礎建設改革計畫，預估全球2022年到2024年基礎建設支出將超過70兆美元；基礎建設和公用事業屬於剛性需求，且具有轉嫁的能力，基礎建設基準指數自2003年成立至2022年，報酬率勝過 S&P500 指數115%、MSCI 世界指數174%，以及美銀美林全球非投資等級債指數374%，要有效對抗通膨，基礎建設基金或許可留意。

滙豐全球基礎建設收益基金（本基金配息來源可能為本金及收益平準金）經理人劉柏廷指出，通膨居高不下、地緣政治等不利因素，市場震盪加劇，投資風險加溫，投資人挑選攻守俱佳的投資標的更難上加難，滙豐全球基礎建設收益基金（本基金配息來源可能為本金及收益平準金）除佈局傳統鐵路公路基礎建設外，更順應時勢參與新型態數位基建的成長趨勢，讓投資人有機會同步參與增長契機。

滙豐全球基礎建設收益基金（本基金配息來源可能為本金及收益平準金）經理人劉柏廷強調，基礎建設產業除了能夠提供較高的股利率外，加上通膨題材主題多為高波動，基礎建設亦為少數低波動之商品，因此兼具防禦及成長雙重優勢。加上防禦型類資產（如水、電、瓦斯）受政府監管保護，具穩定現金流的特性外，成長型掌握潛在的基建利機，佈局受惠經濟成長的使用者付費產業（如鐵路、公路、機場、港口、通訊），可隨著經濟發展而攀升。

滙豐投信觀察到，基礎建設股票指數目前股利率達到4.2%，高出 MSCI 世界股票指數2%，前次差異超過2%發生在2021年1月，一年之後基礎建設股票指數上漲18.6%。基礎建設股票指數相較於 MSCI 世界指數有較低的波動度，面對未來的不確定性，基礎建設股票指數較佳防禦性的特性，因此在通膨時代表現不俗。