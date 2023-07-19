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失智老翁捐行天宮9億不動產卻照護落空 銀行嘆：不如安養信託

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
圖為老人示意圖，非新聞當事人。 記者陳易辰攝影/報系資料照
圖為老人示意圖，非新聞當事人。 記者陳易辰攝影/報系資料照

行天宮與失智老人高達9億的捐贈不動產跟廟方承認照護相關的糾紛，再度引發社會對於失智老人財產權益保障的重視，銀行業者指出，由此可見安養信託不但重要，最新的做法是還要進一步的引進信託監察人的制度，等於在安養信託本身的保障之外，再外加一層防護機制。

銀行信託主管指出，金管會正和信託公會積極推動信託監察人制度，透過信託監察人也可以更進一步的保障老人在安養信託的制度裡面，透過信託財產，讓滿足他的醫療、生活照護等各方面需求，安全性也更高。

若以失智症患者的安養信託來看，通常由委託人，可以是失智症病友或其親屬，和受託人，即銀行簽訂安養信託契約，以失智症病友為受益人，透過信託保障受益人未來在生活、安養照護及醫療等開銷無虞，相關經費即由信託財產移轉交付受託人管理及運用時來支付。

金管會統計，截至去年底，國內的安養信託累計信託財產本金已超過816億元，受益人人數已近8萬3千人，但從失智老人的老年照護財產糾紛不斷傳出，可見這個制度還有繼續推動的空間。

銀行業者以這次失智老人和行天宮的財產糾紛個案，高齡長者透過私下的財務約定關係希望獲得照護，但經常會發生這種私人契約不算數的問題，最安全的方式依然是透過信託制度來處理，而且因信託財產由受託銀行管理，也可避免失智症病友受詐騙而處分財產。

對於安養信託現在更進一步的強化信託監察人的設置，信託公會指出，若受益人有臨時性大額支出需求，或防止信託契約被不當修改或終止等事項，都可透過信託監察人從中監督財產的運用，避免不當的財產移轉發生。

當信託財產移轉予受託人後，失智症病友對於信託財產無管理、處分權限，如此將財產與實質所有人隔離，便是信託得以發揮保護失智症病友財產安全的關鍵。

失智症 金管會 銀行業

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