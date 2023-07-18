金管會曝公平待客前25％優秀名單 後段班要交報告

詐騙案頻傳，金管會今年11月將檢視評核機制，將預防詐騙等納入誠信或其他評核標準中。金管會今（18）日公布2023年公平待客原則評核結果，今年為第五次辦理，金融業整體表現均呈現進步。基於詐騙案頻傳，今年評核標準納入包含運用金融科技建立防詐模型進行詐欺偵防等。

但針對排名後段班20％的業者，金管會法務處處長徐萃文表示，將發文要求業者提出改善計畫，促使自我檢視以及加強內控與內部稽核不足，原則希望銀行年底前、證券與保險在兩個月內提出缺改計畫，同時會追蹤到改善完成。總計有7家銀行業、2家大型綜合證券商、4家其他綜合證券商、4家產壽險業者。

金管會2023年公平待客原則評核結果，今年針對36家銀行、9家大型綜合證券商、21家其他綜合證券商、21家壽險公司及19家產險公司進行書面評核，檢視2022年落石情形，並完成評核作業。金管會指出，相較於去年公布前25%業者，本次擴大評核結果揭露範圍，分2級距公布，第1級距為前25%業者，第2級距為前26%-50%業者。

第1級距中，一共有9家銀行，包含三信銀、玉山銀、北富銀、合作金庫（5880）、第一銀、渣打銀、遠東銀（2845）、滙豐(台灣)銀及土銀；證券業中，大型綜合證券商合計3家，有元大證券、兆豐證券及富邦綜合證券，其他綜合證券商合計6家，包含中國信託綜合證券、玉山綜合證券、台中銀證券、合作金庫證券、華南永昌綜合證券及福邦證券。

壽險業中則有6家，包含中國人壽、南山人壽、國泰人壽、富邦人壽、新光人壽及遠雄人壽。產險業則有5家，包含明台產物、南山產物、泰安產物、新光產物及臺灣產物。

第2級距為排名前26%-50%業者，計銀行業9家、大型綜合券商2家、其他綜合證券商5家、壽險業5家及產險業5家。

根據金管會統計近三年評比，合庫、滙豐、土銀連續三年獲得前25％評比，壽險業為國泰人壽與中國人壽，證券中包括兆豐證券、中國信託證券、玉山證券以及合庫證券連續三次進入優秀名單；產險業受到防疫險風暴影響，因此並沒有產險業者連三年進入前25％名單中。

金管會指出，今年為第五次辦理評核，金融業表現均呈現進度，本次新增「友善服務原則」及「落實誠信原則」等2項評核指標，相關優化措施包括高齡者優先轉接專人服務、開發高齡者與身障者適合之金融商品、提供手語視訊翻譯服務、建立問責制度與責任地圖、運用金融科技建立防詐模型進行詐欺偵防等。

另外，本次評核發現金融業董事會成員積極提出具體服務改善建議、親自參加申訴座談會、實質參與客服並優化公平待客服務流程等，形塑重視公平待客之企業文化。

金管會進一步說明，公平待客原則中，較有改善空間的是「注意與忠實義務」原則，包括銀行臨櫃未清點鈔券與核驗真偽、一定金額匯款案件未依規填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」，及證券商未妥善處理客戶個人資料、代客戶決定委託帳戶等缺失。金管會除建議業者法遵及內稽單位加強檢測外，亦將於日常監理加強督導。