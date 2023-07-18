快訊

團隊全跑光 老闆發文道歉：「木曜4超玩」暫停播出

颱風「杜蘇芮」最快周四生成 「這天」恐雨襲東台灣

趙春山1句話遭解讀「馬英九切割金溥聰」 馬辦蕭旭岑回應了

金管會曝公平待客前25％優秀名單 後段班要交報告

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北即時報導
金管會。聯合報系資料照
金管會。聯合報系資料照

詐騙案頻傳，金管會今年11月將檢視評核機制，將預防詐騙等納入誠信或其他評核標準中。金管會今（18）日公布2023年公平待客原則評核結果，今年為第五次辦理，金融業整體表現均呈現進步。基於詐騙案頻傳，今年評核標準納入包含運用金融科技建立防詐模型進行詐欺偵防等。

但針對排名後段班20％的業者，金管會法務處處長徐萃文表示，將發文要求業者提出改善計畫，促使自我檢視以及加強內控與內部稽核不足，原則希望銀行年底前、證券與保險在兩個月內提出缺改計畫，同時會追蹤到改善完成。總計有7家銀行業、2家大型綜合證券商、4家其他綜合證券商、4家產壽險業者。

金管會2023年公平待客原則評核結果，今年針對36家銀行、9家大型綜合證券商、21家其他綜合證券商、21家壽險公司及19家產險公司進行書面評核，檢視2022年落石情形，並完成評核作業。金管會指出，相較於去年公布前25%業者，本次擴大評核結果揭露範圍，分2級距公布，第1級距為前25%業者，第2級距為前26%-50%業者。

第1級距中，一共有9家銀行，包含三信銀、玉山銀、北富銀、合作金庫（5880）、第一銀、渣打銀、遠東銀（2845）、滙豐(台灣)銀及土銀；證券業中，大型綜合證券商合計3家，有元大證券、兆豐證券及富邦綜合證券，其他綜合證券商合計6家，包含中國信託綜合證券、玉山綜合證券、台中銀證券、合作金庫證券、華南永昌綜合證券及福邦證券。

壽險業中則有6家，包含中國人壽、南山人壽、國泰人壽、富邦人壽、新光人壽及遠雄人壽。產險業則有5家，包含明台產物、南山產物、泰安產物、新光產物及臺灣產物。

第2級距為排名前26%-50%業者，計銀行業9家、大型綜合券商2家、其他綜合證券商5家、壽險業5家及產險業5家。

根據金管會統計近三年評比，合庫、滙豐、土銀連續三年獲得前25％評比，壽險業為國泰人壽與中國人壽，證券中包括兆豐證券、中國信託證券、玉山證券以及合庫證券連續三次進入優秀名單；產險業受到防疫險風暴影響，因此並沒有產險業者連三年進入前25％名單中。

金管會指出，今年為第五次辦理評核，金融業表現均呈現進度，本次新增「友善服務原則」及「落實誠信原則」等2項評核指標，相關優化措施包括高齡者優先轉接專人服務、開發高齡者與身障者適合之金融商品、提供手語視訊翻譯服務、建立問責制度與責任地圖、運用金融科技建立防詐模型進行詐欺偵防等。

另外，本次評核發現金融業董事會成員積極提出具體服務改善建議、親自參加申訴座談會、實質參與客服並優化公平待客服務流程等，形塑重視公平待客之企業文化。

金管會進一步說明，公平待客原則中，較有改善空間的是「注意與忠實義務」原則，包括銀行臨櫃未清點鈔券與核驗真偽、一定金額匯款案件未依規填寫「臨櫃作業關懷客戶提問表」，及證券商未妥善處理客戶個人資料、代客戶決定委託帳戶等缺失。金管會除建議業者法遵及內稽單位加強檢測外，亦將於日常監理加強督導。

金管會 壽險業 證券商 產險 金融業 銀行業

延伸閱讀

金管會：開放銀行第三階段「交易面資訊」 五面向鬆綁

中信銀放款企業 奪五大獎

中華電防詐 推語音警示

免再下載一堆銀行APP！「開放銀行」第3階段要來了

相關新聞

金管會發布「公平待客原則」評比 末段班7銀行年底前要交報告

金管會今發布今年的「公平待客原則」評比，對此銀行、保險、證券等三大業別末段班最後20%的業者，必須要限期提交檢討報告，其...

「開放銀行」最快明年初可上路 金管會將把關資安

金管會今日指出，開放銀行第一、二階段已有相當交易規模，預計今年底之前核備自律規範及資安標準，開放業者規劃申請，所以最快明...

三大亮點掌握投資部位碳排 永豐投顧發布台股首部PCAF財務碳排計算機

永豐投顧發展ESG永續投資再創新紀錄，宣布與台灣碳排計算最具公信力的企業永續發展協會(BCSD Taiwan)合作，推出...

新台幣升5.6分 收30.996元

台北外匯市場新台幣兌美元今天收盤收30.996元，升5.6分，成交金額8.54億美元

新安東京海上產險更新企業識別 全新形象廣告明首播

新安東京海上產險推動企業識別標誌 (CIS)更新，宣示正式成為東京海上集團(TMHD)成員，為強化品牌與集團的連結，明(...

宣示為母集團成員 新安東京海上產險全面更新企業識別

新安東京海上產險推動企業識別標誌 (CIS)更新，宣示正式成為東京海上集團(TMHD)成員，為強化品牌與集團的連結，明（...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦