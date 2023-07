新安東京海上產險更新企業識別 全新形象廣告明首播

新安東京海上產險推動企業識別標誌 (CIS)更新,宣示正式成為東京海上集團(TMHD)成員,為強化品牌與集團的連結,明(19)日全台首播的最新年度形象廣告率先採用與集團一致的藍色螺旋體環抱金球圖像,象徵與客戶共享繁榮的願望和決心,同時字體也更流線、充滿設計感和現代感,讓消費大眾感受到新安東京海上重新出發後更細膩精緻、朝氣蓬勃的品牌形象。

目前內部正緊鑼密鼓推進更新企業識別標誌,其中Logo的中英文字體由原先的類新細明體轉向較具現代感的圓潤設計,圖像中的金球則代表人類與地球的珍貴價值、藍色螺旋體意涵智慧、聰明、未來與親和力、充滿動感的螺旋體則是新安東京海上未來的創造力和增長潛力,以此輕擁著地球和客戶,宣示邁向成為好公司的信心與決心。

新安東京海上產險煥然一新的CI搶先於最新年度形象廣告《感謝篇》中亮相,全新形象廣告背景音樂採用日本抒情歌曲,傳遞細膩、溫暖的日系風格,溝通主軸則延續自2005年以來持續與社會大眾訴說的「迅速抵達事故現場」差異化服務,本次廣告內容改編自真實故事,透過消費者說話、由一封保戶寫給專員的感謝信,講述即使去年疫情期間家人駕車外出不小心發生意外事故,新安東京海上產險秉持日式敬業且專業的服務態度,堅守崗位、忠實守護每一份承諾,透過平凡且有溫度的日常保險服務讓保戶安心,為社會撐起安心且安全的防護網,迄今20多年來,迅速抵達事故現場已服務超過42萬人次,履踐保險業安定社會的功能,邁向「To Be a Good Company」的願景。

未來,在承諾「To Be a Good Company」的路上,新安東京海上產險將秉持「誠信築基 創造永續 Look Beyond Profit」、「重視客戶 信守承諾 Deliver On Commitments」及「激勵員工 追求卓越 Empower Our People」的核心價值,持續發揮保險影響力,用心守護每一份保單,積極導入關鍵數位技術,以創新科技提升優化客戶體驗,為社會大眾提供更便捷、高效、專業且完善的保險服務。