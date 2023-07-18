宣示為母集團成員 新安東京海上產險全面更新企業識別

新安東京海上產險推動企業識別標誌(CIS)更新，宣示正式成為東京海上集團(TMHD)成員，為強化品牌與集團的連結，明（19）日全台首播的最新年度形象廣告率先採用與集團一致的藍色螺旋體環抱金球圖像，象徵與客戶共享繁榮的願望和決心。

新安東京海上產險煥然一新的CI也搶先於最新年度形象廣告《感謝篇》中亮相，溝通主軸則延續自2005年以來持續與社會大眾訴說的「迅速抵達事故現場」差異化服務，本次廣告內容改編自真實故事，由一封保戶寫給專員的感謝信，講述即使去年疫情期間家人駕車外出不小心發生意外事故，新安東京海上產險處理的過程。

新安東京指出，迄今20多年來，迅速抵達事故現場已服務超過42萬人次，履踐保險業安定社會的功能，邁向「To Be a Good Company」的願景。