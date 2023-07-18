證交所與文總跨界合作 嘻哈演唱會現場宣導防範金融詐騙

臺灣證券交易所提醒民眾防範金融詐騙的宣傳一波接一波！從拍攝影片播放、設置「證券投資反詐騙專區」、網路社群、全省實體講座，到參與園遊會宣傳，7月16日並藉由與中華文化總會跨界合作，贊助饒舌文化發展的演唱會現場活動中，擺設攤位，提醒民眾防範金融詐騙觀念。

證交所表示，現今詐騙猖獗，手法不斷推陳出新，為了加強民眾「識詐」的觀念，透過與文總合作，支持人人有功練音樂工作室《校長兼撞鐘》，在7月16日台北空總當代文化實驗場舉辦的「台饒2.0大嘻哈時代」演唱會，設置攤位與現場民眾互動答題並贈送小禮物的方式，宣傳防範金融詐騙的觀念，請民眾切記五「不」妙計，包括「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，希望能夠過嘻哈音樂演唱會的影響力，讓年輕人也能關注社會議題。

為了加強民眾「識詐」的觀念，證交所透過多元方式進行宣傳，實體宣導部分包含至校園、社區大學及多場投資講座，並參與園遊會、博覽會設置攤位宣導防範金融詐騙，也製作反詐騙短片，此外亦不定期於官方臉書、宅在家學習網等，發布相關貼文、圖片、影片，持續透過辦理各項線上與實體及虛實整合的宣導活動，揭露最新詐騙手法，竭力進行防範金融詐騙預防宣導，提醒投資大眾，應審慎判斷投資訊息真實性，才能提升自身反詐騙防禦能力。

證交所一向關注社會公益，長年支持社福團體、關懷經濟弱勢學生，並支援多項體育賽事及文化活動，現在為了推廣臺灣本土饒舌文化，並宣導防詐觀念，故與文總跨界合作，期能兼顧支持文化發展及關心社會議題。