快訊

別在炎夏獨闖墓園！僧侶點出超實在理由 網友憶傷心往事：母親就是這樣走的…

杜蘇芮最快明天成颱 吳德榮：比泰利強

證交所與文總跨界合作 嘻哈演唱會現場宣導防範金融詐騙

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
證交所與文總跨界合作，於嘻哈演唱會現場宣導防範金融詐騙。證交所提供
證交所與文總跨界合作，於嘻哈演唱會現場宣導防範金融詐騙。證交所提供

臺灣證券交易所提醒民眾防範金融詐騙的宣傳一波接一波！從拍攝影片播放、設置「證券投資反詐騙專區」、網路社群、全省實體講座，到參與園遊會宣傳，7月16日並藉由與中華文化總會跨界合作，贊助饒舌文化發展的演唱會現場活動中，擺設攤位，提醒民眾防範金融詐騙觀念。

證交所表示，現今詐騙猖獗，手法不斷推陳出新，為了加強民眾「識詐」的觀念，透過與文總合作，支持人人有功練音樂工作室《校長兼撞鐘》，在7月16日台北空總當代文化實驗場舉辦的「台饒2.0大嘻哈時代」演唱會，設置攤位與現場民眾互動答題並贈送小禮物的方式，宣傳防範金融詐騙的觀念，請民眾切記五「不」妙計，包括「不接陌生來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料」，希望能夠過嘻哈音樂演唱會的影響力，讓年輕人也能關注社會議題。

為了加強民眾「識詐」的觀念，證交所透過多元方式進行宣傳，實體宣導部分包含至校園、社區大學及多場投資講座，並參與園遊會、博覽會設置攤位宣導防範金融詐騙，也製作反詐騙短片，此外亦不定期於官方臉書、宅在家學習網等，發布相關貼文、圖片、影片，持續透過辦理各項線上與實體及虛實整合的宣導活動，揭露最新詐騙手法，竭力進行防範金融詐騙預防宣導，提醒投資大眾，應審慎判斷投資訊息真實性，才能提升自身反詐騙防禦能力。

證交所一向關注社會公益，長年支持社福團體、關懷經濟弱勢學生，並支援多項體育賽事及文化活動，現在為了推廣臺灣本土饒舌文化，並宣導防詐觀念，故與文總跨界合作，期能兼顧支持文化發展及關心社會議題。

詐騙 證交所

延伸閱讀

創新板業績秀 三檔壓軸

快訊／羅志祥演唱會倒數計時 羅媽身體發炎緊急送醫住院！

證交所永續發展目標減碳系列活動 首部曲「衣」起再生減碳護地球

高流演唱會「學生限定」 有紙飛機的制服趴超吸睛

相關新聞

台幣終止連四升重貶1.59角

人民幣匯率大跳水，加上熱錢昨（17）日匯出約6億美元，國內匯市美元需求旺盛，拖累新台幣匯率昨日重貶1.59角，以31.0...

證交所與文總跨界合作 嘻哈演唱會現場宣導防範金融詐騙

臺灣證券交易所提醒民眾防範金融詐騙的宣傳一波接一波！從拍攝影片播放、設置「證券投資反詐騙專區」、網路社群、全省實體講座，...

壽險業上半年業績三降 較去年度減少11.2%

壽險公會昨（17）日公布最新統計，今年上半年，壽險業保費總收入、初年度保費及續年度保費續呈「三衰」。今年上半年壽險業保費...

投資保單禁令影響 受關注

7月投資型保單新禁令上路，是否會導致壽險業初年度保費（FYP）較去年同期的衰退幅度再度擴大，成為近期市場關注焦點。

金管會：開放銀行第三階段「交易面資訊」 五面向鬆綁

金管會分三階段推動開放銀行（Open Banking），今年將邁入最重要的第三階段「交易面資訊」。據了解，銀行公會已增修...

開放銀行資料共享...關鍵在資安

「開放銀行」核心概念是「客戶資料共享」，這猶如銀行需把手上最珍貴的客戶資料，分享給第三方業者（TSP），協助第三方業者壯...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦