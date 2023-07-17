安聯人壽總座林順才：目標未來三年拚 FYP躋身業界五強

國際信用評等機構穆迪（Moody's）確認台灣安聯人壽A1保險財務實力評級（IFSR），評等及展望為「穩定」，此為穆迪連續兩年授予安聯人壽信用評級。穆迪指出，安聯人壽的A1保險財務實力評級（IFSR），主要為反映其投資型保單為台灣壽險市場的領導品牌、低風險的商品組合、健全的資本適足率，以及從控股股東-安聯集團 （IFSR Aa3, 穩定）所獲得的支持，預期未來12~18個月安聯人壽將維持穩定營運及強健資本水準。

穆迪表示，以2022年總保費而言，安聯人壽是台灣三大投資型保險業者之一。安聯人壽的健全資本適足率，歸功於其投資型保單的低資本消耗以及來自安聯集團的資本支持。評等的展望為穩定，反映了穆迪預測安聯人壽可望在未來 12~18 個月內，繼續維持健全的資本適足率，以及專注於投資型保單的低風險產品組合。穆迪並預測安聯人壽將可持續獲得安聯集團的支持。

美國激烈升息、壽險業2026年接軌IFRS17公報，以及台灣面臨高齡化社會等影響，為壽險業經營帶來挑戰，然而安聯人壽透過策略合作夥伴緊密合作、擴展業務版圖營運奏效，成功突破市場重圍，展現強勁動能。根據壽險公會統計，安聯人壽前五個月不畏市場波動維持初年度保費、總保費收入穩居外資壽險第一。安聯以逾310億元的總保費收入穩站國內最大外資壽險，也擠進國內前十大壽險公司之列；初年度保費收入市占率也持續上升，自去年十二月底之6.9%上升至今年五月的7.8%，不僅位居前五大，更穩坐外資壽險公司銷售「投資型保險商品」總保費累計第一名，維持台灣投資型保單領導品牌的地位。

安聯人壽綜觀今年初以降的亮眼表現，要歸功於產品、通路、及顧客服務等三個核心策略運用得宜，安聯業績表現才能突破重圍展現韌性，創造出一個創新、高績效文化與孕育創業家精神的優質工作環境。安聯人壽總經理林順才表示，下半年也將遵守同樣的策略，除了來自集團資源共享的奧援之外，將持續提供創新及領導市場之概念型商品，以完整多元的銷售通路及數位行銷工具，便利客戶達成保險理財之需求，並輔以客製化且全方位的服務品質，達成完善之售後服務，穩定朝未來三年拚初年度保費躋身業界五強的目標邁進。