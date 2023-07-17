保險業績續「三衰」 上半年初年度保費3,496億元、年減23.6%

壽險公會今（17）日公布最新統計，今年上半年，壽險業保費總收入、初年度保費及續年度保費呈「三衰」。今年上半年，壽險業保費收入（加計負債）合計1.1兆元，較去年度1.25兆元，減少11.2%；其中初年度保費3,496億元，年減23.6%，續年度保費7,591億元，年減4%。

壽險公會分析，今年度壽險業業績表現，除因受台幣兌美元匯率波動影響台幣保險商品的銷售外，傳統型保險商品部分，因公司宣告利率調整幅度相對保守，與客戶對於美國升息後宣告利率調漲的期待仍有差距，使客戶保持觀望或轉作其他資金用途，導致利變型壽險初年度保費減少，整體傳統型保險商品初年度保費收入（加計負債），較去年同期減少14.6% 。

壽險公會表示，因國際經濟仍隱含不確定性，影響客戶投資信心，投資型壽險減少6.3%，投資型年金險則減少43%，整體投資型保險商品的初年度保費收入則下滑33.7%，合計初年度保費減少23.6％。

依照國際財務報導準則第4號保險合約規定，保險商品中無顯著保險風險者將不再屬保險合約，且不能認列為保費收入，而須視為投資合約並歸類於「負債」項下。

壽險公會發布數據，今年上半年，壽險商品的初年度保費2,269.6億元，占初年度保費的64.9%，年減13.6%；傷害險65.5億元，占初年度保費的1.9%；健康險195億元，占初年度保費的5.6%，年增13.1%；年金險965.8億元，占27.6%，年減44%。

以各個通路業績來看，初年度保費收入裡，壽險公司本身行銷體系占49.34%；銀行經代保代通路占35.8%；傳統保險經紀人、保險代理人占14.86%。

以險種資料來看，投資型保險銀行經代保代通路與壽險公司的比率約為0.31：1，而傳統商品健康保險與傷害保險，仍以壽險業自己銷售為主力。