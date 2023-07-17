合庫金前董事長林謙浩19日告別式 16字心法成為典範

合庫金控前董事長林謙浩因猛爆性肝炎而離世，享年64歲，將在7月19號上午舉行告別式，林謙浩生前奉行16字心法－「心存善念，全力以赴，面對問題，勇於任事」，除自己親身力行之外，並常用來勉勵同仁發揮潛能、超越自我。

林謙浩過去在第一銀行、第一金控及台灣企銀任內的時候，業界都知道他是拚命三郎，認真負責，而且嚴謹低調。

林謙浩畢業於台大法律系，1984年進入第一銀行任職以來，在第一金控及第一銀行工作長達37年，歷任一銀經營管理處處長、世貿分行經理、香港分行經理、第一金控總稽核及副總經理、第一金證券監察人、第一金人壽董事長，並於2018年接任第一金控總經理。業務範圍涵蓋金控、銀行、證券及壽險，資歷完整全面，績效亮眼。

2021年擔任台企銀董事長，2年內勵精圖治、導入新制度、新願景，讓台企銀改頭換面，獲利屢創新高，寫下台灣銀行業眾所稱道的傳奇佳話。2023年6月由台企銀轉任合庫金控暨銀行董事長，更期盼帶領合庫跨越挑戰，再創高峰。

林謙浩是公股行庫中少數具有法律人背景的董事長，特別重視法令遵循制度。生前他常說，守法精神是企業永續經營的根本，一家銀行經營不善，甚至倒閉，往往都是因為沒有遵循相關法令規定的結果，包括在合庫董事長的交接典禮上，林謙浩也特別期勉全體同仁，一定要做好法令遵循與風險管理的工作。

國策顧問，先前也擔任過一銀董事長的黃天麟，對林謙浩的影響非常深遠。林謙浩常說，在當黃天麟秘書時，黃給他的「銀行家」價值觀，更讓他銘記於心，不同於銀行員只專注於獲利，銀行家還看到責任，並對員工和股東負責，全力以赴，銀行應該是具有社會責任的企業，必須在符合公益的前提下，才能追求業績與利潤的成長。

合庫員工也表示，林謙浩所傳遞的這些健全的金融價值觀及寶貴的實務經驗，讓合庫員工對於他都非常敬佩與懷念。