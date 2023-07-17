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臺灣銀行支持「2050淨零排放」 承諾退出燃煤電廠專案融資

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

臺灣銀行以「建構領導銀行，佈局全球市場」為願景，以穩定臺灣金融環境、成為經濟成長與產業發展的重要推手為己任。在產業面臨氣候變遷挑戰下，臺銀肩負國家政策與社會期待，積極推動產業永續轉型，今年7月7日董事會正式通過「永續授信政策」，停止新增承作「僅開採煤炭之礦業公司融資案件」及「興建燃煤電廠之專案融資案件」，助力達成「2050淨零排放」政策目標。

為接軌國際永續倡議，臺灣銀行於2022年5月6日簽署加入赤道原則協會與金融穩定委員會（FSB）所發布之「氣候相關財務揭露建議」（Task Force on Climate-related Financial Disclosures，TCFD），並遵循責任投資原則（PRI）、責任銀行原則（PRB）之精神，持續將ESG融入經營管理策略，今年度出版首本TCFD報告書亦榮獲英國標準協會（BSI）「Level-5+：Excellence」最高等級認證，顯示臺灣銀行接軌國際與落實永續經營的決心，朝減緩地球暖化的目標邁進。

臺灣銀行除建有ESG風險辨識流程（Know your customer’s ESG risk），積極與授信戶進行溝通及議合外，並以發行可持續債券及永續存款所募資金投入永續經濟轉型、溫室氣體減量、再生能源設施、基礎建設永續發展等領域，以期達成引導企業減碳轉型目標；另為透過自身授信融資之影響力，積極推動產業永續轉型，推出「永續績效連結貸款」及「綠色授信專案」，對綠能及再生能源放款提供優惠利率，以鼓勵企業將資金投入綠色或減碳用途，促進產業及永續發展之良性循環。

展望未來，臺灣銀行除將賡續以實際行動為社會注入溫暖的正向力量，亦將力行節能減碳，同時將永續金融的理念深植於組織與文化，並進一步擴展至投融資對象，帶動整體產業及社會邁向淨零轉型的目標，並以「打造永續臺銀」為永續經營基石，聚焦三大永續策略主軸：「全民的銀行」、「臺灣的靠山」、「永續的推手」，展現臺灣銀行永續發展承諾。

臺灣銀行 減碳 ESG

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