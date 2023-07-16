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聯名卡易主效應 上半年發卡王換人做

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
受北富銀拿下Costco聯名發卡權，今年2月起陸續換發新卡，意外讓「發卡王」換人做。圖/資料照片
受北富銀拿下Costco聯名發卡權，今年2月起陸續換發新卡，意外讓「發卡王」換人做。圖/資料照片

北富銀拿下Costco聯名發卡權，今年2月起陸續換發新卡，意外讓「發卡王」換人做。據銀行公告數據顯示，累計今年上半年北富銀新發卡174.5萬卡、停卡17.5萬卡，淨發卡數達157萬卡，光半年就是該行過去一整年淨發卡數的三倍，也奪下發卡王寶座。

據公告，北富銀2月、3月發卡數各達38萬卡、4月26萬卡，5月更攀到40萬卡，6月略降到27.6萬卡，光上半年新發卡數就達174.5萬卡，再扣除每月自然停卡、剪卡者，淨發卡數衝破150萬卡，應是信用卡史上新高。

國泰世華銀也因將Costco聯名卡轉成自家Cube卡，從去年12月起到今年三月，新發Cube卡數也爆量，使今年上半年累計的發卡數達202萬卡，但因4月起換發卡近尾聲，反因部分卡友提早剪了Costco卡，停卡數超過發卡數下，使累計淨發卡數縮小到145萬卡。

據數據顯示，國泰世華銀從4月起、連續三個月，停卡數都超過發卡數，4月淨停卡（當月新發卡數扣除新停卡數）近3.1萬卡，5月淨停卡1.4萬餘張卡，6月仍是淨停卡1.1萬餘張卡。

據了解，主因是國泰世華銀Costco卡換發cube卡接近尾聲，使單月新發卡數減少，其次，因部分卡友可能一次擁有多張Costco卡、換到同等數額的cube卡時也做剪卡，或是提早剪了Costco卡，導致停卡數超過發卡數。

國泰世華 Costco 北富銀

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