元大人壽落實普惠金融 金總嘉年華推廣數位金融趨勢

為響應公平待客，建立民眾正確的金融觀念及關懷偏鄉與社會弱勢族群，元大金控（2885）旗下元大人壽參與「金融服務愛心公益嘉年華」(下稱「金總嘉年華」)活動，與元大金控旗下其他子公司元大證券、元大銀行、元大投信、元大期貨一同攜手合作，共同推廣普惠金融。元大人壽以寓教於樂的方式，引領民眾認識人身風險及金融常識，帶給民眾全新的金融體驗。

今年首場金總嘉年華活動於7月8日在高雄凹子底公園舉辦，儘管適逢入夏以來最高溫的天氣，民眾依舊絡繹不絕，搶先體驗各家金融業者攤位上的活動。元大人壽攤位主題為金融教育與數位服務體驗，現場熱情的元大志工除了以元大人壽官方網站上的人生旅途平台帶領民眾認識人身風險並進行保險保障等理財規劃外，更體驗了遠距投保的eKYC身份識別技術(身分證真偽辨識、活體辨識、人證比對)，藉由深度學習類神經網路演算法打造的辨識能力，為全球最精準且最快速辨識引擎之一。民眾對於遠距投保這種打破投保地域限制的技術，嘖嘖稱奇，紛紛表示此辨識技術可為偏鄉的民眾打造一條投保的便捷橋樑。

元大人壽自去 (2022) 年獲金管會同意，成為業界前三家正式開辦全通路遠距投保的保險公司後，仍持續不斷地優化遠距投保系統，期待在後疫情時代，提供民眾更多元的投保選擇。同年，元大人壽開啟３年數位轉型計畫，借重科技來優化服務以達成公平待客原則與永續發展方針，也藉由不同的管道推廣數位化服務。