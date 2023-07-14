國泰世華攜手PIMCO 解碼下半年投資趨勢：提前布局這兩產業

國泰世華銀行今(14)日舉辦《2023下半年全球投資趨勢論壇》，獨家邀請美國聯準會(Fed)前副主席、現任PIMCO全球經濟顧問克拉里達(Richard Clarida)來台，為投資人指引下半年總經情勢。克拉里達認為下半年聯準會升息循環可望告終，但仍需留意潛在三大風險。

國泰世華銀行表示，下半年市場波動難免，但投資人可利用景氣築底階段趁早布局2024年復甦契機，AI科技、新能源等產業會是相對較佳的選擇。

本次論壇，克拉里達以「餘震下的經濟」發表專題演講，並與國泰投顧董事長暨國泰人壽資深副總經理王怡聰，以及國泰世華銀行首席經濟學家林啟超展開三方對談。這是繼2015年美國聯準會(Fed)前主席柏南克(Ben S. Bernanke)來台後，再次有卸任的Fed官員來台演講。

這次國泰世華銀行與PIMCO品浩集團攜手合作舉辦論壇，如此難能可貴的盛會中，不僅可了解克拉里達對升息、貨幣及總經的看法，也透過與國泰集團層峰及國泰世華首席經濟學家的談話，掌握動盪新常態下的投資機會與風險。

國泰世華銀指出，總結三位專家看法，皆認同2023下半年將邁入升息終點，金融市場有望捎來復甦曙光，然諸多不確定性將導致市場波動劇烈，追求投資收益時應審慎布局。

其中，克拉里達(Richard Clarida)預估，下半年升息終點有望，降息不易見。美國聯邦公開市場委員會 (FOMC)將於7 月 26 日舉行。上半年美國通膨下降速度低於市場預期，且勞動市場數據相當強韌，此外，因美國聯準會(Fed)仰賴經濟數據作為政策考量依據，可能會在今年7月將基準利率提升至5.5%，倘若美國經濟數據持續走強，美國聯準會(Fed)將不排除維持鷹派立場，7月過後內還有機會再升息1或2次才結束此次升息週期；但預料2023年前恐難見到降息。

下半年總體經濟，抑制波動的政策時代可能告終，預期全球經濟成長將面臨下行風險，各類資產報酬表現將更趨分歧。此外，儘管美國財政缺口不斷擴大且債務攀升，美元仍將保持全球主要貨幣地位。鑒於市場將面臨更高度波動，建議投資人應留意三大風險：

1.總經波動與地緣政治緊張局勢仍舊。

2.各國央行及決策機關的政策面臨限制與疲勞。

3.潛在擾亂與餘震不斷，例如供應鏈產能限制、能源供需衝擊，及科技革新等考驗。

在投資方向上，投資人以防禦取勝，在去年歷經央行鷹派行動之後，高品質且具防禦力的債券投資組合起始殖利率可望超過5%，以低於股市的波動風險來取得與股市相近的報酬潛力，顯現高品質債券重現投資魅力。

王怡聰：貨幣政策面臨雙向風險，市場充滿挑戰；AI科技、新能源產業抵抗力佳

王怡聰從貨幣政策切入提出關鍵觀點。展望未來，激進升息不再、硬著陸風險降低，但相對的高利率環境將延續更久，景氣不易出現浴火重生、重新來過的強勁擴張。而貨幣政策也將面臨雙向風險：一是若緊縮太過，隨升息效應陸續顯現，景氣陡然降溫，當前的軟著陸恐驟變為硬著陸；二是緊縮不足，經濟持續意外強韌、通膨僵固難降，或將迫使央行再度向上升息。但不論結果為何，對資本市場都將是考驗多於激勵。

在資產布局策略上，王怡聰表示，考量高利率排擠風險資產吸引力、有限的經濟成長與企業盈餘，加上貨幣政策過猶不及的風險情況下，個別產業前景確定的企業較有機會提供投資人渴求的獲利成長，且獲利品質與財務體質佳者，也較能抵抗高利率可能帶來的景氣循環下行風險。環顧資本市場，AI相關的科技股、新能源等產業仍是最具上述良好特性的標的。

林啟超 : 邁入築底階段，宜趁早布局2024復甦契機

針對喧騰以久「美元霸權」是否動搖的議題，林啟超分析，國際政經局勢的此消彼長，短期確有可能因美國聯準會(Fed)決策而影響美元匯價表現，但無論從經濟規模、外匯交易量、各幣別保值表現等指標來看，世界經濟的生態系仍以美元為中心。

至於新台幣兌美元匯價表現，則受到今年以來台灣出口與製造業表現疲弱影響，尤其半導體產業尚處於築底階段，導致新台幣在上半年表現相對疲弱。但隨著美國升息循環尾聲將至，加之台灣製造業將在下半年踏入傳統旺季，以因應2024年消費性電子換機潮所需，將有利新台幣後市表現。

談及2023下半年布局思維，林啟超提醒投資人，過去幾個月股市如近期氣候般似有過熱，短期波動劇烈幾乎無可避免，但會有外溢效果，會撤出到其他類股，輪動情形將明顯。若逢市場拉回，不妨站在買方思考，以掌握復甦契機。