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經濟日報「決戰綠天鵝」 獲新世代金融傳播獎

經濟日報／ 記者仝澤蓉/即時報導

新世代金融基金會主辦的第六屆新世代金融傳播獎，今天公布得獎名單，經濟日報深度內容中心製作的《決戰綠天鵝》專題，在競爭激烈的46件參賽作品中脫穎而出獲獎；經濟日報團隊用心報導每一個新聞事件，並製作財經深度報導，今年為本報第五度獲得此殊榮。

主辦單位新世代金融基金會表示，本屆金融傳播獎至截止日期之收件作品計有46件，較去年32件增加14件，顯示媒體對於本項活動的高參與度，報導也更貼近具公共性的金融議題，得使民眾能深入了解與其自身有關的金融事，充分體現基金會設立之Inform、Innovate、Inspire宗旨。經評審委員會討論後，今年選出六件獲獎作品。

《決戰綠天鵝》是從國際清算銀行（BIS）發布一篇「綠天鵝」報告示警，氣候變遷風險可能帶來「綠天鵝」事件，並引發系統性金融危機，BIS報告以「綠天鵝」形容，可能超出正常預期範圍的氣候事件，跟「黑天鵝」同樣具有高度不確定性，為報導出發點。

為防雷曼兄弟事件重演，金管會敲定2023銀行業氣候壓力測試登場，國內銀行業將接受氣候變遷壓力測試，或情境分析。本報記者邱金蘭、仝澤蓉、孫靖媛、林安妮，深入採訪金管會和國內大型金控，金融業對這場前所未有考驗的因應情況。

主辦新世代金融傳播獎的新世代金融基金會，對本專題的評論為，「本作品結合ESG與金融，介紹台灣金融機構執行ESG面臨的風險，了解金融機構如何看待第一份ESG壓力測試，並挖掘金融機構面對的困難，可助引導政策思考如何提出最佳策略」。

值得注意的是，中央銀行前副總裁、台灣大學經濟系教授陳南光也在今年獲獎名單之列；得獎作品為台灣銀行家雜誌的《超現實金融戰》，獲獎團隊成員包括黃崇哲、傅清源、陳南光、張嘉伶 、傅長壽、孫維德、鍾佳濱、楊立俞。

ESG

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