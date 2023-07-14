從財富管理到ESG 永豐金證券上半年榮獲13項大獎

永豐金證券積極發展財富管理、追求數位金融創新、落實ESG永續投資核心價值，今年上半年榮獲包括國家企業競爭力發展協會、台灣永續能源研究基金會、卓越證券評比、財訊財富管理大獎等多家重量級機構評鑑共13項大獎殊榮，展現全方位發展為新世代券商的實力與成果。

永豐金證券表示，數位科技創新迎來再一次的升級與變革，從開戶、交易、投資知識分享、帳務服務，不斷追求優化升級，為投資人建構高效率數位理財場域，拓展財富管理新視野。

在ESG的推動上，深度內化ESG為企業DNA，2023年訂定「淨零碳排」、「生物多樣性」雙主軸，以豐富面向多元管道落實ESG。

永豐金證券今年上半年在財富管理、數位金融及ESG，三大領域榮獲13項大獎，包括財訊《2023財訊財富管理大獎》「證券最佳服務」、「證券最佳業務團隊」、「證券最佳數位智能系統」、「證券金融服務創新：大戶豐APP」、「證券最佳平面行銷：大戶投APP智慧單」。

卓越雜誌《2022卓越證券評比》「最佳財富管理獎」、「最佳數位金融服務獎」。台灣永續能源研究基金會《第三屆台灣永續投資獎》「機構影響力證券組-楷模」，為連續第二年獲獎肯定。

中華民國國家企業競爭力發展協會《第二十屆國家品牌玉山獎》「傑出企業」、「最佳產品：承銷綠色產業」、「最佳產品：大戶投APP股票評析」、「最佳人氣品牌：I幫你顧-量化交易生態圈」、「最佳人氣品牌：豐雲學堂-投資豐向球」。

永豐金證券表示，以客戶在不同人生階段的投資需求與期待為出發，推動創新數位化與客製化服務，並持續發展數位工具服務，繼「大戶投APP」後，今年新推出智能資產管理「大戶豐APP」，囊括多元財富管理工具及產品，為客戶在保值基礎上追求財富增值。

為落實ESG核心價值，永豐金證券成立「永續發展推動小組」，承接金控永續政策與目標，推動永續相關重要工作計劃，將ESG因素納入投資審核評估流程，建立去碳化政策，不再新承作燃料煤及非常規油氣相關專案投資，持續每年公開舉辦大型「ESG投資論壇」，並以2030年前自身營運淨零排放、2050年前全資產組合淨零排放為目標，期待透過對永續金融的推動與ESG投資理念的傳遞，攜手企業永續發展，共創美好的財富永豐生活。