台銀今日召開董事會通過總經理施瑪莉人事案

金管會今日正式核准台灣銀行總經理施瑪莉的新人事案，據了解，台銀今日上午已經召開董事會，正式選任施瑪莉出任總經理，完成所有人事程序。

施瑪莉一路從第一銀行的基層做起，歷練非常的豐富，她在一銀45年，歷任一銀中部地區分行經理及各事業群協理、理財業務處處長、營業部經理、行政管理中心及個人金融事業群副總經理，以及第一保代、台灣行動支付與第一金人壽的董事，此次她能夠在退休之後再回鍋轉升台灣銀行的總經理，台灣金控董事長沈榮津的青睞是最重要的原因。

包括一銀的高端理財業務目前能夠名列前茅，施瑪莉也是重要的功臣，因此公股金融圈也看好，施瑪莉出任台銀總經理之後，對於台銀的財富管理業務會有相當的幫助。