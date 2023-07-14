聽新聞
test
0:00 / 0:00
台銀今日召開董事會通過總經理施瑪莉人事案
金管會今日正式核准台灣銀行總經理施瑪莉的新人事案，據了解，台銀今日上午已經召開董事會，正式選任施瑪莉出任總經理，完成所有人事程序。
施瑪莉一路從第一銀行的基層做起，歷練非常的豐富，她在一銀45年，歷任一銀中部地區分行經理及各事業群協理、理財業務處處長、營業部經理、行政管理中心及個人金融事業群副總經理，以及第一保代、台灣行動支付與第一金人壽的董事，此次她能夠在退休之後再回鍋轉升台灣銀行的總經理，台灣金控董事長沈榮津的青睞是最重要的原因。
包括一銀的高端理財業務目前能夠名列前茅，施瑪莉也是重要的功臣，因此公股金融圈也看好，施瑪莉出任台銀總經理之後，對於台銀的財富管理業務會有相當的幫助。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言