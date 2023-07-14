快訊

郭台銘挑都更危老為何打不起來？ 專家：議題設定有問題

他買法拍屋家人怕被親戚瞧不起 網嘆：買不起才丟臉

約滿離開！SM娛樂證實掰了SJ東海、銀赫、圭賢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

瞄準理財戶 兆豐推3個月美元定存年利率5.12%快閃優惠

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導

美國的通膨問題一直沒有落底，使得美元利率處在高原期，龍頭匯銀兆豐銀行宣布推出短打版的美元優利定存，自7月17日起至7月31日止，推出美元優惠定存專案，3個月期美元定存年利率5.12%的優惠，單筆最低承作金額為5萬美元，每人最高承作金額為20萬美元，總額度3000萬美元，用滿為止。

但能參加這個優惠專案的民眾有條件上的限制，必須為兆豐銀行的理財客戶，可至全台兆豐銀行分行臨櫃申辦，每筆定存最低承作金額為5萬美元，每一客戶承作總額最高為20萬美元，另外，資金來源限以其他銀行匯入或新存入的資金才可辦理。

美國聯準會從去年連續密集升息迄今，美元利率已來到近年來的高點，隨著聯準會放緩升息步調，兆豐銀行建議，民眾若想增加利息收入，可趁勢從美元高利定存著手。

兆豐銀行也認為，美元是民眾理財的主要外幣，兆豐銀行表示，不論是保守型、穩健型或積極型的投資人，可趁美元利率來到高原期，將部分閒置資金配置在美元上，除了可享有穩健利息收益以外，也方便日後投資人可靈活調度資金，建立美元部位。

兆豐銀行 定存 美國聯準會

延伸閱讀

滙豐銀行理財三部曲攻略 存款刷卡都有優惠

凱基證券首創「1對1專家陪跑」 免費陪你鍛鍊財富底氣

銀行美元定存優利喊到7%

新加坡REITs 平衡配置進可攻退可守

相關新聞

台銀今日召開董事會通過總經理施瑪莉人事案

金管會今日正式核准台灣銀行總經理施瑪莉的新人事案，據了解，台銀今日上午已經召開董事會，正式選任施瑪莉出任總經理，完成所有...

瞄準理財戶 兆豐推3個月美元定存年利率5.12%快閃優惠

美國的通膨問題一直沒有落底，使得美元利率處在高原期，龍頭匯銀兆豐銀行宣布推出短打版的美元優利定存，自7月17日起至7月3...

防疫險風暴檢討 金管會提3項監理強化措施

防疫保單讓產險業者慘賠，金管會保險局報告提出3項監理機制強化措施，包含精進保險商品抽查機制、透過金融檢查強化保險公司風險...

全球人壽澎湖籃球營 為離島孩子啟動夢想

日本知名籃球動漫電影「灌籃高手」再度點燃許多人對籃球運動的熱情，主題曲令人想到球場上揮灑汗水、享受籃球進框的那個熱血瞬間...

滙豐銀行理財三部曲攻略 存款刷卡都有優惠

面對市面上琳瑯滿目的投資建議與理財資訊，常讓人無所適從，滙豐 （台灣）商業銀行建議工作數年後已小有存款的理財新貴，跟著「...

美 CPI 創26月新低 法人：投資級公司債補漲空間大

7月台股除息秀登場，國泰投信旗下多檔債券ETF公告每單位實際配發金額，包括國泰投資級公司債ETF（00725B） 配發新...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦