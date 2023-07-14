瞄準理財戶 兆豐推3個月美元定存年利率5.12%快閃優惠

美國的通膨問題一直沒有落底，使得美元利率處在高原期，龍頭匯銀兆豐銀行宣布推出短打版的美元優利定存，自7月17日起至7月31日止，推出美元優惠定存專案，3個月期美元定存年利率5.12%的優惠，單筆最低承作金額為5萬美元，每人最高承作金額為20萬美元，總額度3000萬美元，用滿為止。

但能參加這個優惠專案的民眾有條件上的限制，必須為兆豐銀行的理財客戶，可至全台兆豐銀行分行臨櫃申辦，每筆定存最低承作金額為5萬美元，每一客戶承作總額最高為20萬美元，另外，資金來源限以其他銀行匯入或新存入的資金才可辦理。

美國聯準會從去年連續密集升息迄今，美元利率已來到近年來的高點，隨著聯準會放緩升息步調，兆豐銀行建議，民眾若想增加利息收入，可趁勢從美元高利定存著手。

兆豐銀行也認為，美元是民眾理財的主要外幣，兆豐銀行表示，不論是保守型、穩健型或積極型的投資人，可趁美元利率來到高原期，將部分閒置資金配置在美元上，除了可享有穩健利息收益以外，也方便日後投資人可靈活調度資金，建立美元部位。